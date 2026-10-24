La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Australia a Phillip Island
Marc Marquez vince la Sprint di Phillip Island e torna in testa al Mondiale. Lo spagnolo ha approfittato della caduta di Martin, scivolato a 5 giri dalla fine mentre era 2°, per allungare sul connazionale e portarsi a +10. Aumenta il gap anche su Bezzecchi, che ora è a -50 dalla vetta. Attesa per il gran finale con la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 4 della notte tra sabato e domenica
- 365 punti
- 355 punti
- Distacco dalla vetta: 10 punti
- 315 punti
- Distacco dalla vetta: 50 punti
- 263 punti
- Distacco dalla vetta: 102 punti
- 263 punti
- Distacco dalla vetta: 102 punti
- 252 punti
- Distacco dalla vetta: 113 punti
- 236 punti
- 181 punti
- 166 punti
- 125 punti
- 122 punti
- 108 punti
- 107 punti
- 75 punti
- 74 punti
- 59 punti
- 51 punti
- 33 punti
- 30 punti
- 25 punti
- 18 punti
- 12 punti
- 9 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 3 punti
- 3 punti