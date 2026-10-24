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La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Australia a Phillip Island

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Marc Marquez vince la Sprint di Phillip Island e torna in testa al Mondiale. Lo spagnolo ha approfittato della caduta di Martin, scivolato a 5 giri dalla fine mentre era 2°, per allungare sul connazionale e portarsi a +10. Aumenta il gap anche su Bezzecchi, che ora è a -50 dalla vetta. Attesa per il gran finale con la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 4 della notte tra sabato e domenica

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