Marc Marquez vince la Sprint di Phillip Island e torna in testa al Mondiale. Lo spagnolo ha approfittato della caduta di Martin, scivolato a 5 giri dalla fine mentre era 2°, per allungare sul connazionale e portarsi a +10. Aumenta il gap anche su Bezzecchi, che ora è a -50 dalla vetta. Attesa per il gran finale con la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 4 della notte tra sabato e domenica

HIGHLIGHTS SPRINT RACE