Domenica di Phillip Island condizionata dal meteo, con la cancellazione della gara per la scarsa visibilità che ha impedito all'elicottero medico di raggiungere la pista. Pecco Bagnaia ha sdrammatizzato la situazione, pubblicando sui social una foto del team manager Ducati Davide Tardozzi in versione 'Top Gun', con tanto di grafica della card social di Sky Sport. E l'idea è piaciuta anche a Marc Marquez...

GARA CANCELLATA: RICOSTRUZIONE