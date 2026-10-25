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MotoGP, Jack Miller saluta Phillip Island alla sua maniera: show sul bagnato. VIDEO

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Jack Miller è stato il grande protagonista della parata con cui i piloti hanno salutato i tifosi dopo la cancellazione del GP. L'idolo di casa, che avrebbe dovuto correre con una livrea speciale per la sua ultima gara in MotoGP a Phillip Island (ci correrà ancora l'anno prossimo in Superbike), ha dato spettacolo mostrando tutto il suo repertorio: burnout, impennate e stoppie, anche sul bagnato... Guarda il VIDEO

GARA CANCELLATA A PHILLIP ISLAND: LA RICOSTRUZIONE

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