Jack Miller è stato il grande protagonista della parata con cui i piloti hanno salutato i tifosi dopo la cancellazione del GP. L'idolo di casa, che avrebbe dovuto correre con una livrea speciale per la sua ultima gara in MotoGP a Phillip Island (ci correrà ancora l'anno prossimo in Superbike), ha dato spettacolo mostrando tutto il suo repertorio: burnout, impennate e stoppie, anche sul bagnato... Guarda il VIDEO

GARA CANCELLATA A PHILLIP ISLAND: LA RICOSTRUZIONE