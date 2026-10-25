Piove a Phillip Island e a causa della scarsa visibilità , che compromette la possibilità di volo dell'elicottero predisposto ai soccorsi, il warm up (inizialmente in programma alle 0.40 ora italiana) è stato posticipato all'1.45. L'appuntamento con la gara resta fissato alle 4, preceduta da Moto3 e Moto2: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Ricordiamo che dalle 3 entrerà in vigore l'ora solare e le lancette torneranno indietro di un'ora

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