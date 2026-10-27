Lo spagnolo dell’Aprilia prova a recuperare in tempo per il GP della Malesia dopo la caduta nella Sprint di Phillip Island. Gli esami hanno confermato una frattura composta del radio destro. Martin: "Valutiamo giorno per giorno”. La carica di Bezzecchi: "Non vedo l’ora di tornare in pista".

La parola d’ordine è prudenza. Jorge Martin sta facendo il possibile per presentarsi in pista a Sepang, ma a pochi giorni dal GP della Malesia non ci sono ancora certezze sulla sua presenza. Il pilota dell’Aprilia è alle prese con l’infortunio rimediato nella Sprint di Phillip Island: ogni valutazione sulla possibilità di correre, però, resta legata all'evoluzione del quadro fisico. la guida tv MotoGP a Sepang: il GP Malesia LIVE su Sky Sport

Martin: "Valutiamo giorno per giorno" L’obiettivo è Sepang, ma senza forzare i tempi. "Mi sto sottoponendo ai trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nella migliore forma possibile. È impossibile fare previsioni. Dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno", ha spiegato Jorge Martin nella nota diffusa dall’Aprilia. Una frase che fotografa il momento dello spagnolo: il tentativo di tornare in sella c’è, ma al momento non può esserci alcuna certezza sulla partecipazione al weekend malese. Approfondimento GP Australia, l'analisi della caduta di Martin allo Sky Tech

L'infortunio di Martin: cosa è successo a Phillip Island Martin si è infortunato cadendo durante la Sprint del GP d’Australia a Phillip Island. I primi controlli avevano evidenziato una frattura del radio e il sospetto di una seconda lesione all’ulna destra. La successiva Tac ha però fornito un quadro meno grave: gli esami hanno confermato una frattura composta del radio in sede distale, escludendo quindi la seconda frattura inizialmente sospettata. La lesione è nella parte del radio più vicina al polso destro. Proprio per valutare l’evoluzione dell’infortunio, Martin ha proseguito con i trattamenti anziché rientrare immediatamente in Spagna ed è stato deciso al momento di non intervenire chirurgicamente. Il punto, adesso, è capire se il recupero consentirà allo spagnolo di affrontare le sollecitazioni di una MotoGP già a Sepang.

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