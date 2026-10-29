A Sepang si è svolta la conferenza piloti alla vigilia del GP Malesia. Marquez: "E' il momento di attaccare, lo farò anche qui". Bezzecchi: "Tardozzi dice che 50 punti sono pochi? Non è vero, sono tanti ed è limitante...". Jorge Martin ha ottenuto il 'fit' e sarò rivisto (al pari di Raul Fernandez) dopo le FP1 della notte a partire dalle 3.45 ora italiana. Alle 8 del mattino di venerdì le Pre-qualifihe. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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