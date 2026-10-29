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MotoGP, la conferenza del GP Malesia a Sepang. Marquez: "Rischierò anche qui"

MotoGp

Federico Parodi

A Sepang si è svolta la conferenza piloti alla vigilia del GP Malesia. Marquez: "E' il momento di attaccare, lo farò anche qui". Bezzecchi: "Tardozzi dice che 50 punti sono pochi? Non è vero, sono tanti ed è limitante...". Jorge Martin ha ottenuto il 'fit' e sarò rivisto (al pari di Raul Fernandez) dopo le FP1 della notte a partire dalle 3.45 ora italiana. Alle 8 del mattino di venerdì le Pre-qualifihe. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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Ora restate sintonizzati su Sky Sport 24 (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti sul giovedì di Sepang. L'appuntamento con la pista, invece, è per stanotte alle 3.45 con le prove libere, mentre alle 8 del mattino di venerdì andranno in scena le Pre-qualifiche

FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI

Ora è il momento di MotoGP social

Marquez: "In alcune stagioni ho fatto fatica, in altre sono stato veloce qui. Non è stata mai una cattiva pista da quando ho iniziato la mia carriera con Ducati. Vedremo. E' una pista che richiede uno stile di guida molto diverso tra time attack e gara, per via del degrado gomme"

Marquez: "Qatar? Non possiamo dire nulla". Bezzecchi: "Mi fido dell'organizzazione, la decisione sarà presa considerando vari aspetti. Non è la sede giusta per parlarne"

Marquez: "La moto è diversa rispetto ai test di Sepang". Bezzecchi: "Anche l'Aprilia è diversa, anche se non so dire di quanto"

Bezzecchi: "Contento per Martin, nella stessa situazione avrei fatto lo stesso probabilmente. Spero possa sentirsi bene e se si sentirà bene sarà anche veloce"

Marquez: "Martin? Sono contento che sia in pista, i piloti ci provano sempre. Se gli hanno dato idoneità vuol dire che è davvero pronto"

Bezzecchi: "Io più competitivo quest'anno? Non so, nella pre season ci siamo sentiti meglio rispetto al weekend di gara dell'anno scorso. Ma i test sono test, la gara un'altra cosa. Non abbiamo grandi aspettative"

Bezzecchi: "Tardozzi ha detto che 50 punti sono pochi? Apprezzo quello che ha detto, ma non tutto è vero: 50 punti sono tanti, ma apprezzo quello che ha detto di me"

Bezzecchi: "E' un limite per me avere questo distacco, ma finché la matematica mi dà possibilità bisogna cercare di perdere meno punti possibili. Devo dare il massimo, essere competitivo sempre e battagliare per una buona posizione"

Marquez: "Alex alleato in pista? Lui cercherà di vincere, io farò lo stesso. Durante la gara tutti sanno quel che dovranno fare"

Marquez: "Io e Martin eravamo veloci durante la Sprint, ho calcolato il giusto numero di rischi. E' stato un bel duello, la cosa importante è essere arrivati al traguardo con 12 punti"

Marquez: "Arrivo qui con la mentalità di sempre, cercherò di fare il massimo. Siamo arrivati a un punto in cui bisogna prendere rischi, l'ho fatto in Australia per la Sprint e lo farò anche qui. Vedremo se potremo battagliare con le Aprilia"

INIZIA LA CONFERENZA PILOTI

Tutto pronto nella sala stampa di Sepang, dove tra pochissimo Marc Marquez e Marco Bezzecchi parleranno alla vigilia del Gran Premio della Malesia

Sprint e gara alle 8, guida al weekend su Sky Sport

MotoGP a Sepang: gli orari da sapere e le prime news dalla Malesia

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Per il team Gresini confermato Iker Lecuona al posto dell'infortunato Fermin Aldeguer: il futuro pilota VR proverà a recuperare per il successivo weekend del Qatar

Anche Raul Fernandez sarà rivisto dopo le FP1

A Sepang tornerà Joan Mir, che ha saltato quattro Gran Premi dopo il ritiro di Misano. In casa Honda pronto a tornare in pista anche Luca Marini, debilitato da un virus in Australia

La classifica a 4 GP dalla fine

MotoGP, la classifica dopo la cancellazione della gara in Australia

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Jorge: "Farò il massimo, impossibile fare previsioni"

Martin in pista a Sepang nonostante l'infortunio? 'Impossibile fare previsioni'

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In conferenza non ci sarà invece Jorge Martin, che dopo la frattura composta del radio destro è stato dichiarato "fit to be reviewed": sarà rivisto dopo le FP1 nella notte italiana

La conferenza piloti sarà visibile LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW. In questo liveblog, invece, avrete la diretta testuale delle parole dei piloti

A parlare saranno il leader del Mondiale Marc Marquez e Marco Bezzecchi, terzo a -50 punti dal ducatista

Buongiorno da Sepang, dove tra poco (alle 9 ora italiana) si svolgerà la conferenza piloti che dà ufficialmente inizio al Gran Premio della Malesia della MotoGP

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