MotoGP ancora lontana dall'Europa per il quartultimo appuntamento della stagione, da vivere come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Per il weekend di Sepang serve ancora puntare la sveglia: sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga della top class alla stessa ora preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

MotoGP impegnata sul tracciato di Sepang per il GP di Malesia , LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati ai nostri inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.

Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15

La MotoGP sarà come sempre preceduta dalla Moto3 (gara alle 5) e dalla Moto2 (semaforo verde alle 6.15), col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. I Gran Premi delle tre classi saranno, inoltre, visibili in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 ore 11, Moto2 ore 12.15 e MotoGP ore 14.