MotoGP in Malesia: orari tv e streaming e dove vedere la gara di SepangGUIDA SU SKY
MotoGP ancora lontana dall'Europa per il quartultimo appuntamento della stagione, da vivere come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Per il weekend di Sepang serve ancora puntare la sveglia: sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga della top class alla stessa ora preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali
MotoGP impegnata sul tracciato di Sepang per il GP di Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati ai nostri inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.
Sprint e gara lunga alle 8 del mattino
Si parte giovedì alle 9 con la conferenza stampa piloti. Venerdì, alle 3.40, la prima sessione di prove libere. A seguire, alle 7.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 3.05, la seconda sessione di prove. Poi, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 8 scatta la Sprint Race. Chiude il weekend la gara lunga, con il semaforo verde previsto sempre alle 8 del mattino in Italia.
Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15
La MotoGP sarà come sempre preceduta dalla Moto3 (gara alle 5) e dalla Moto2 (semaforo verde alle 6.15), col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. I Gran Premi delle tre classi saranno, inoltre, visibili in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 ore 11, Moto2 ore 12.15 e MotoGP ore 14.
GP Malesia, il programma LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW:
Giovedì 29 ottobre
- Ore 9: Conferenza stampa piloti
- Ore 14.15: Paddock Pass
Venerdì 30 ottobre
- Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 3.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 4.40 – Paddock Live
- Ore 6.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 7: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live Show
- Ore 9.45: Talent Time
Sabato 31 ottobre
- Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 3.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5.40: Moto3 – Qualifiche
- Ore 6.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 7.55: MotoGP – Sprint
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 9.30: Talent Time
Domenica 1° novembre
- Ore 3.35: Warm Up MotoGP
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy