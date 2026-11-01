- 1.M. Marquez
- 2.P. Acosta
- 3.A. Marquez
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Malesia
MotoGP in pista a Sepang per l'ultimo atto del GP Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 8 italiane. Alex Marquez scatterà dalla pole davanti a suo fratello Marc: nel caso in cui il nove volte iridato arrivasse nelle prime due posizioni, si garantirebbe la chance di avere il primo match point per il decimo titolo nel prossimo weekend in Qatar. Alle spalle dei fratelli Marquez Acosta, Ogura, Bezzecchi e Di Giannantonio. Assente Martin, che ha dato forfait ieri dopo le FP2
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Bezzecchi 3°: "Al Mondiale ci credo ancora"
Bezzecchi non molla: 'Credo ancora al titolo'Vai al contenuto
Acosta 1°: "Con la pioggia ho rischiato di più e ha funzionato"
"Abbiamo fatto bene, quando era asciutto avevo difficoltà a stare dietro a Ogura. Però quando ha iniziato a provere ho rischiato di più e abbiamo fatto quello che dovevamo", ha commentato su Sky.
Marquez 2°: "Vincere? No, l'obiettivo era arrivare davanti a Bez"
Il leader del Mondiale chiude al 2° posto la Sprint di Sepang e allunga in classifica a +19 su Martin, out nel weekend malese, e a +52 su Bezzecchi. "Anche se non sono partito bene, sapevo che nel finale sarei venuto fuori - spiega Marc Marquez -. Ma non ho provato a vincere, avevo soltanto da perdere. Sono arrivato davanti a Bez, questo era l'obiettivo di giornata".
Marc può ottenere il primo match point in Qatar: la classifica
Marc Marquez può conquistare il primo match point per il titolo nel prossimo GP del Qatar: per riuscirci dovrà chiudere la gara lunga in una delle prime due posizioni.
MotoGP, la classifica dopo la Sprint di SepangVai al contenuto
Acosta vince la Sprint Race, 2° Marquez: gli highlights
Acosta completa la prima fila, Bez 5°: la griglia di partenza
Alex Marquez firma la pole a Sepang davanti a suo fratello Marc e Acosta. Ogura, Bezzecchi e Di Giannantonio scatteranno dalla seconda fila. 10° Bagnaia.
MotoGP, la griglia di partenza del GP MalesiaVai al contenuto
Alex Marquez in pole davanti a suo fratello Marc: gli highlights
Forfait Martin: "Titolo perso, ma lotterò fino alla fine"
Termina in anticipo il weekend di Sepang per Jorge Martin. Lo spagnolo, che venerdì aveva rinunciato alle Pre-qualifiche per preservare il braccio infortunato in vista di sabato, ha lasciato il box dopo le FP2 e non ha preso parte alle qualifiche. "Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Il titolo è perso, ma lotterò fino alla fine".
MotoGP, la gara di Sepang alle 8 su Sky
Ultimo atto del weekend di MotoGP in Malesia, con i piloti che alle 8 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).