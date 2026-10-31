Introduzione

Un altro piccolo capolavoro di Marc Marquez, che si 'accontenta' del secondo posto e allunga nel Mondiale a +19 su Martin (out in Malesia) e +52 su Bezzecchi, terzo nella Sprint. A vincere è stato un super Acosta, al 2° successo nella corsa del sabato. Bene Ogura e Di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 8 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

CLASSIFICA