Vince David Almansa a Lusail. Alle sue spalle Fernandez e sull'ultimo gradino del podio, arrabbiato per il risultato, il neo campione del mondo Quiles. Quarta vittoria in stagione e nono podio per il pilota classe 2006 può blindare il secondo posto nella classifica generale. L'unico italiano in pista, Pini, è arrivato 11esimo. Alle 17 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Almansa s'è preso la quarta vittoria dell’anno, davanti a Fernandez e Quiles. Podio tutto spagnolo, corretto nella sua dinamica, con il vincitore scattato benissimo al via e bravo a gestire un vantaggio che non è mai stato in discussione. Dei tre finiti sul podio, solo Quiles era scontento, perché il neo campione del mondo che scattava oltretutto dalla pole position, non ci sta a perdere (ma al primo giro aveva perso subito sei posizioni). Ha rincorso Almansa per tutta la gara (dopo le due cadute, rischiose, tra venerdì e sabato) senza riuscire a chiudere il gap, e nel finale s’è visto beffare dal connazionale del team Leopard.

Sul traguardo ha provato e replicare in scia, senza successo. Scuotendo il casco, per l’onta subita. No, Maximo Quiles che ha già vinto 10 gare nell’anno del titolo, ha una fame insaziabile. Di vittorie. E questo forse strapperà un ulteriore sorriso di soddisfazione al pilota che più di tutti ha certato di sbarrargli il passo, Almansa, che almeno in qualificava ha sempre dimostrato di essere uno parecchio veloce.

Soddisfazione anche per il team italiano, finito in tribunale per vicende regolamentari, da cui è uscito immacolato: il podio di Fernandez di certo non ripaga delle pene sofferte, ma porta un po’ di luce alla fine di una stagione per l’appunto buia. Per la cronaca il compagno di squadra dello spagnolo, Guido Pini, ha chiuso la sua gara in undicesima posizione. Unico italiano in gara, dopo il forfait di Bertelle, venerdì. Uriarte che scattava dalla prima fila è invece caduto, toccato in curva da Munoz, punito dallo stewards panel con un long lap.