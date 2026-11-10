Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Aprilia, il collaudatore Lorenzo Savadori rinnova fino al 2028

MotoGp

Il classe 1993, collaudatore per il team di Noale da fine 2020, prolunga il proprio contratto per altri due anni: "Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti". Il Ceo Massimo Rivola: "Savadori è uno dei motivi per cui Aprilia è diventata un punto di riferimento nella top class". La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS GP QATAR

Lorenzo Savadori sarà il test rider di Aprilia per altre due stagioni. Il classe 1993 vanta nel proprio palmares i campionati Italiano ed Europeo Velocità 125GP del 2008, quello Superstock 1000 del 2015 e quello Italiano Civ Superbike del 2020, titoli vinti tutti con Aprilia. Dallo stesso anno è collaudatore per la casa di Noale: nel 2021 è pilota titolare fino ad Aragon e nel 2025, complice il lungo infortunio di Jorge Martin, disputa ben 14 gare, con un 9° posto in Francia come miglior risultato. Quest'anno ha corso a Jerez come wildcard e ad Aragon per Trackouse al posto di Ai Ogura.

Il comunicato di Aprilia

"Lorenzo Savadori è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili. Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell'azienda. Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che noi gli abbiamo affettuosamente attribuito, di 'Giga Sava', perché lui è grande in tutto".

Savadori: "Lavoriamo per vedere Aprilia davanti a tutti"

"Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato", ha dichiarato Savadori. "Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno".

Rivola: "Aprilia non sarebbe completa senza Sava"

"Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell'azienda davanti alla propria ambizione personale", ha commentato il Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola. "Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Alex Marquez operato: "Passo per tornare al 100%"

gresini

Il messaggio dello spagnolo pilota Gresini su Instagram: "Intervento senza complicazioni: rimosse...

Marquez omaggia vittime della tragedia di Toledo

il gesto

Un pensiero alle 69 vittime della tragedia ferroviaria di Toledo, che negli ultimi giorni ha...

Rivola: "Marc? Giochi squadra li fanno più loro"

botta e risposta

Il tema degli ordini di scuderia accende il finale del Mondiale MotoGP. Dopo le dichiarazioni di...

Tardozzi: "Bagnaia? Non ho idea di cosa intenda"

ducati

Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto su Sky Sport e ha risposto alle dichiarazioni...

Guidotti: "Qatar? Raul in dubbio fino all'ultimo"

trackhouse

Il team manager Trackhouse Francesco Guidotti ha parlato a Sky dopo la gara in Malesia:...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS