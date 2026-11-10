Il classe 1993, collaudatore per il team di Noale da fine 2020, prolunga il proprio contratto per altri due anni: "Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti". Il Ceo Massimo Rivola: "Savadori è uno dei motivi per cui Aprilia è diventata un punto di riferimento nella top class". La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS GP QATAR

Lorenzo Savadori sarà il test rider di Aprilia per altre due stagioni. Il classe 1993 vanta nel proprio palmares i campionati Italiano ed Europeo Velocità 125GP del 2008, quello Superstock 1000 del 2015 e quello Italiano Civ Superbike del 2020, titoli vinti tutti con Aprilia. Dallo stesso anno è collaudatore per la casa di Noale: nel 2021 è pilota titolare fino ad Aragon e nel 2025, complice il lungo infortunio di Jorge Martin, disputa ben 14 gare, con un 9° posto in Francia come miglior risultato. Quest'anno ha corso a Jerez come wildcard e ad Aragon per Trackouse al posto di Ai Ogura.

Il comunicato di Aprilia "Lorenzo Savadori è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili. Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell'azienda. Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che noi gli abbiamo affettuosamente attribuito, di 'Giga Sava', perché lui è grande in tutto".

Savadori: "Lavoriamo per vedere Aprilia davanti a tutti" "Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato", ha dichiarato Savadori. "Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno".