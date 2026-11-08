Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Qatar
Fine
Warmup
  1. 1.F. Di Giannantonio
  2. 2.M. Bezzecchi
  3. 3.E. Bastianini
GP Qatar
Fine
Warmup
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Gran Premio
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Qatar

MotoGP in pista alle 17 per la gara lunga di Lusail, ultimo atto del weekend in Qatar. Marc Marquez ha il primo match point per vincere il Mondiale: per riuscirci deve vincere e Martin non deve conquistare punti. Bezzecchi scatterà dalla pole, seguito da Marc e Di Giannantonio. Martin, invece, sarà costretto alla rimonta dall'11^ casella. Assente Bagnaia, che si è rotto un piede nella Sprint. Forfait dell'ultim'ora di Marini, affaticato

MARC MARQUEZ CAMPIONE OGGI SE...

LIVE

Moto3, Almansa vince in Qatar. 3° Quiles, 11° Pini

Dominio di Almansa a Losail, dove lo spagnolo conquista la quarta vittoria stagionale. Sul podio anche Adrian Fernandez e Quiles, già campione. Aspar aritmeticamente iridata nel Mondiale Costruttori, Uriarte rookie of the year. Pini, unico italiano in pista, chiude 11°. 

Bagnaia rassicura dopo il brutto incidente: "Sto bene"

Dopo la caduta nella Sprint di MotoGP in Qatar (che gli impedirà di partecipare alla gara lunga), Pecco Bagnaia ha rassicurato tutti sui social: "Sto bene. Tornerò subito, ragazzi!".

Bagnaia rassicura tutti dopo l'incidente: 'Sto bene'

Bagnaia rassicura tutti dopo l'incidente: 'Sto bene'

Vai al contenuto

Marquez: "Incidente? Non ho fatto nulla di strano"

Marc Marquez: 'Incidente con Bezzecchi? Non ho fatto nulla di strano'

Marc Marquez: 'Incidente con Bezzecchi? Non ho fatto nulla di strano'

Vai al contenuto

Bezzecchi: "Niente penalità a Marquez? Devo accettarlo"

Brutta caduta per Bagnaia centrato da Aldeguer: frattura al piede, sarà operato

Brutta caduta per Bagnaia nella Sprint in Qatar dopo un contatto con Aldeguer. Un pauroso highside per il pilota della Ducati che è finito nella ghiaia. La gara è stata interrotta per permettere agli steward di soccorrerlo: Pecco è sempre stato cosciente ed è stato portato al centro medico dove dai primi controlli è emersa una frattura del quarto (scomposta) e del quinto metatarso del piede destro: tornerà in Italia per essere operato.

FOTO-VIDEO. Bagnaia, brutta caduta nella sprint del GP Qatar: è cosciente

FOTO-VIDEO. Bagnaia, brutta caduta nella sprint del GP Qatar: è cosciente

Vai al contenuto

Bezzecchi-Marquez, l'incidente nella Sprint Race di Lusail

Incidente nel corso del quarto giro della Sprint di Lusail tra Bezzecchi e Marc Marquez. In curva 1 il pilota dell'Aprilia ha provato ad attaccare il leader della corsa: le traiettorie dei due si sono incrociate ed è arrivato il contatto. Ad avere la peggio è stato Bez, caduto e costretto al ritiro. Lo Steward Panel ha giudicato l'episodio un incidente di gara, senza penalizzare Marquez. E Rivola non l'ha presa benissimo…

Marquez-Bezzecchi, contatto e niente penalità: cosa è successo in Qatar

Marquez-Bezzecchi, contatto e niente penalità: cosa è successo in Qatar

Vai al contenuto
statistiche

Solo 16 partenti al via del GP Qatar: non succedeva da Valencia 2011

Anche Marini, affaticato, salta il GP

Primo match point Mondiale per Marc Marquez: le combinazioni

Marc Marquez vede sempre più vicino il titolo. La vittoria nella Sprint di Lusail permette al pilota spagnolo della Ducati di avere già il primo match point per vincere il Mondiale nella gara lunga in Qatar. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi.

Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in Qatar

Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in Qatar

Vai al contenuto

La classifica dopo la Sprint Race di Lusail

MotoGP, la classifica dopo la Sprint del Qatar

MotoGP, la classifica dopo la Sprint del Qatar

Vai al contenuto

Marc Marquez vince la Sprint Race, 3° un favoloso Martin: gli highligts

Marc Marquez e Diggia completano la prima fila: la griglia di partenza

Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Marc Marquez e Di Giannantonio. Seconda fila con Fernandez, Ogura e Zarco. Martin scatterà 10°.

MotoGP, la griglia di partenza del GP Qatar senza l'infortunato Bagnaia

MotoGP, la griglia di partenza del GP Qatar senza l'infortunato Bagnaia

Vai al contenuto

Bezzecchi firma una pole da record: gli highlights delle qualifiche

MotoGP in Qatar: alle 17 la gara lunga su Sky Sport

Gran finale a Lusail, con i piloti della MotoGP che alle 17 scenderanno in pista per il GP Qatar. Emozioni da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

GP Qatar, la gara LIVE su Sky e NOW dalle 17

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, Sprint Race e gare
  • Guarda il GP Qatar su Sky o in streaming su NOW
screen