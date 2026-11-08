Incidente nel corso del quarto giro della Sprint di Lusail tra Bezzecchi e Marc Marquez. In curva 1 il pilota dell'Aprilia ha provato ad attaccare il leader della corsa: le traiettorie dei due si sono incrociate ed è arrivato il contatto. Ad avere la peggio è stato Bez, caduto e costretto al ritiro. Lo Steward Panel ha giudicato l'episodio un incidente di gara, senza penalizzare Marquez. E Rivola non l'ha presa benissimo…