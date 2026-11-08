Solo 16 partenti al via del GP Qatar: non succedeva da Valencia 2011
- 1.F. Di Giannantonio
- 2.M. Bezzecchi
- 3.E. Bastianini
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Qatar
MotoGP in pista alle 17 per la gara lunga di Lusail, ultimo atto del weekend in Qatar. Marc Marquez ha il primo match point per vincere il Mondiale: per riuscirci deve vincere e Martin non deve conquistare punti. Bezzecchi scatterà dalla pole, seguito da Marc e Di Giannantonio. Martin, invece, sarà costretto alla rimonta dall'11^ casella. Assente Bagnaia, che si è rotto un piede nella Sprint. Forfait dell'ultim'ora di Marini, affaticato
Moto3, Almansa vince in Qatar. 3° Quiles, 11° Pini
Dominio di Almansa a Losail, dove lo spagnolo conquista la quarta vittoria stagionale. Sul podio anche Adrian Fernandez e Quiles, già campione. Aspar aritmeticamente iridata nel Mondiale Costruttori, Uriarte rookie of the year. Pini, unico italiano in pista, chiude 11°.
Bagnaia rassicura dopo il brutto incidente: "Sto bene"
Dopo la caduta nella Sprint di MotoGP in Qatar (che gli impedirà di partecipare alla gara lunga), Pecco Bagnaia ha rassicurato tutti sui social: "Sto bene. Tornerò subito, ragazzi!".
Bagnaia rassicura tutti dopo l'incidente: 'Sto bene'Vai al contenuto
Marquez: "Incidente? Non ho fatto nulla di strano"
Marc Marquez: 'Incidente con Bezzecchi? Non ho fatto nulla di strano'Vai al contenuto
Bezzecchi: "Niente penalità a Marquez? Devo accettarlo"
Brutta caduta per Bagnaia centrato da Aldeguer: frattura al piede, sarà operato
Brutta caduta per Bagnaia nella Sprint in Qatar dopo un contatto con Aldeguer. Un pauroso highside per il pilota della Ducati che è finito nella ghiaia. La gara è stata interrotta per permettere agli steward di soccorrerlo: Pecco è sempre stato cosciente ed è stato portato al centro medico dove dai primi controlli è emersa una frattura del quarto (scomposta) e del quinto metatarso del piede destro: tornerà in Italia per essere operato.
FOTO-VIDEO. Bagnaia, brutta caduta nella sprint del GP Qatar: è coscienteVai al contenuto
Bezzecchi-Marquez, l'incidente nella Sprint Race di Lusail
Incidente nel corso del quarto giro della Sprint di Lusail tra Bezzecchi e Marc Marquez. In curva 1 il pilota dell'Aprilia ha provato ad attaccare il leader della corsa: le traiettorie dei due si sono incrociate ed è arrivato il contatto. Ad avere la peggio è stato Bez, caduto e costretto al ritiro. Lo Steward Panel ha giudicato l'episodio un incidente di gara, senza penalizzare Marquez. E Rivola non l'ha presa benissimo…
Marquez-Bezzecchi, contatto e niente penalità: cosa è successo in QatarVai al contenuto
Anche Marini, affaticato, salta il GP
Primo match point Mondiale per Marc Marquez: le combinazioni
Marc Marquez vede sempre più vicino il titolo. La vittoria nella Sprint di Lusail permette al pilota spagnolo della Ducati di avere già il primo match point per vincere il Mondiale nella gara lunga in Qatar. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi.
Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in QatarVai al contenuto
La classifica dopo la Sprint Race di Lusail
MotoGP, la classifica dopo la Sprint del QatarVai al contenuto
Marc Marquez vince la Sprint Race, 3° un favoloso Martin: gli highligts
Marc Marquez e Diggia completano la prima fila: la griglia di partenza
Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Marc Marquez e Di Giannantonio. Seconda fila con Fernandez, Ogura e Zarco. Martin scatterà 10°.