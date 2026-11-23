Bagnaia, reduce dall'infortunio al piede rimediato in Qatar, proverà a correre a Valencia per l'ultima gara in Ducati prima del passaggio in Aprilia. Intanto su Instagram Pecco ha dedicato un messaggio alla sua compagna di una vita in pista per inaugurare l'ultima settimana da ducatista: "Ti ho amata follemente, ti ho dedicato tutti i miei sogni. Grazie per sempre", ha scritto il torinese, due volte campione del mondo con la casa di Borgo Panigale nel 2022 e 2023