L'a.d. Aprilia Racing è intervenuto su Sky a margine del weekend di Portimao: "Abbiamo confermato di essere il team campione, bellissimo weekend. Complimenti a Marc, ha fatto qualcosa di assolutamente speciale, ma è un pilota speciale e se lo è meritato. Nel 2027 saremo italianissimi e fortissimi: se per caso la prestazione farà fatica ad arrivare inizialmente, sono sereno che a metà stagione saremo molto competitivi. Aprilia sarà protagonista"

MARC MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT