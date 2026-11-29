Introduzione

E così è finita davanti a 236.000 persone in 3 giorni. Per il Mondiale, con secondo Bezzecchi e terzo Martin, per Marc Marquez che ha chiuso con un secondo dopo una gara splendida la sua carriera; per il titolo marche portato a casa per la prima volta il top-class da Aprilia che però tra 125, 250 e Superbike ha ben 56 titoli mondiali tra piloti e marche.

È finita davanti ad un pubblico stupendo, caldo, appassionato, emozionato, affettuoso con i moltissimi piloti che qui hanno messo un punto a capo importantissimo nella loro carriera e nella vita. Con amici e fan club scatenati in abbracci e feste, con qualche lacrimone. Vediamo.

Marc Marquez si ferma, smette di correre dopo 10 mondiali (125, Moto2, 8 di MotoGP) e 106 vittorie (80 in MotoGP), 304 GP e il suo marchio su un'epoca. Ciao e grazie! Franco Morbidelli che saluta, accolto da una banda di samba, la MotoGP per andare in Superbike nel team Ducati Aruba a sostituire Nicolò Bulega che arriva. Alex Rins che lascia la moto a va a correre in auto. Brad Binder che va alla BMW SBK. Jack Miller che va in Yamaha SBK. E poi quelli che cambiano squadra, marca. Martin che lascia Aprilia per Yamaha. Quartararo che da Yamaha passa in Honda. Alex Marquez che va da Ducati a KTM. Pedro Acosta che arriva al team Ducati ufficiale. Pecco Bagnaia che lascia Ducati per Aprilia. Ogura che lascia Aprilia per Yamaha. Di Giannantonio va da VR46 a KTM. Luca Marini da Honda a KTM. Bastianini che da KTM va in Aprilia Trackhouse. Mir da Honda a Ducati Gresini. Poi arrivano dalla Moto2 Holgado, Guevara e Alonso. Ultima gara delle MotoGP 1000 con le gomme Michelin, da martedì arriveranno le Pirelli. Insomma una bella rivoluzione su due ruote

MOTOGP, LA GRIGLIA PILOTI 2027