MotoGP a Valencia: le pagelle dell'ultima gara 2026di p. beltramo
Introduzione
E così è finita davanti a 236.000 persone in 3 giorni. Per il Mondiale, con secondo Bezzecchi e terzo Martin, per Marc Marquez che ha chiuso con un secondo dopo una gara splendida la sua carriera; per il titolo marche portato a casa per la prima volta il top-class da Aprilia che però tra 125, 250 e Superbike ha ben 56 titoli mondiali tra piloti e marche.
È finita davanti ad un pubblico stupendo, caldo, appassionato, emozionato, affettuoso con i moltissimi piloti che qui hanno messo un punto a capo importantissimo nella loro carriera e nella vita. Con amici e fan club scatenati in abbracci e feste, con qualche lacrimone. Vediamo.
Marc Marquez si ferma, smette di correre dopo 10 mondiali (125, Moto2, 8 di MotoGP) e 106 vittorie (80 in MotoGP), 304 GP e il suo marchio su un'epoca. Ciao e grazie! Franco Morbidelli che saluta, accolto da una banda di samba, la MotoGP per andare in Superbike nel team Ducati Aruba a sostituire Nicolò Bulega che arriva. Alex Rins che lascia la moto a va a correre in auto. Brad Binder che va alla BMW SBK. Jack Miller che va in Yamaha SBK. E poi quelli che cambiano squadra, marca. Martin che lascia Aprilia per Yamaha. Quartararo che da Yamaha passa in Honda. Alex Marquez che va da Ducati a KTM. Pedro Acosta che arriva al team Ducati ufficiale. Pecco Bagnaia che lascia Ducati per Aprilia. Ogura che lascia Aprilia per Yamaha. Di Giannantonio va da VR46 a KTM. Luca Marini da Honda a KTM. Bastianini che da KTM va in Aprilia Trackhouse. Mir da Honda a Ducati Gresini. Poi arrivano dalla Moto2 Holgado, Guevara e Alonso. Ultima gara delle MotoGP 1000 con le gomme Michelin, da martedì arriveranno le Pirelli. Insomma una bella rivoluzione su due ruote
Quello che devi sapere
MARC MARQUEZ: 10 E LODE. 110 E LODE ALL'APRILIA
La gara ha avuto un inizio strepitoso, magico con Marc Marquez che alla prima curva ha passato due Aprilia. Poi è iniziata la super-gara di Raul Fernandez che ha passato Bezzecchi, poi Marquez e se ne è andato fino ad avere un paio di secondi e mezzo di vantaggio su Marc che verso la fine ha ridotto fino alla metà il distacco, ma poi non cìè stato verso neppure per uno come lui alla sua ultima gara. 10 e lode, imperiale, tosto, sicuro, cresciuto.
110 e lode all'Aprilia che vince il titolo Marche. Marc Marquez secondo, miglior Ducati come al solito e di molto (anche perché Alex non ha corso per problemi di salute), un'ultima gara dando tutto con un sorriso perenne sotto il casco, felice della sua scelta fatta soprattutto per la paura del problema agli occhi, la diplopia che ti fa vedere le cose doppie, come se fossi ubriaco e che gli è tornata dopo la caduta di Le Mans. Ha fatto bene a smettere e a guardare al resto della sua vita, alla sua salute. Lìaltro che aveva smesso da campione del mondo in 500/MotoGP era stato nel 1960 tale John Surtees, 7 mondiali in Moto e unico essere umano a vincere sia di qua che di là, cioè in Formula 1. Impossibile non dare 10 a MM93.
ACOSTA 9, BASTIANINI 6, POL ESPARGARÓ 7, BINDER 5
Terzo con un guizzo finale che mette dietro Bezzecchi e minaccia a sua insaputa Marquez, Pedrito Acosta che saluta KTM con un podio dopo averci corso in Moto3 e Moto2, oltre che in top class. Nell'ultima giornata ristabilisce i valori in casa e guida bene come sa. Da martedì nuova sfida, 9.
Ottavo Bastianini, meno bene di ieri nella sprint, ma insomma ci sta. 6. Pol Espargaró da collaudatore e giornalista chiude undicesimo a punti, 7. Binder diciassettesimo non ci sta più, già pensa alla SBK, 5.
BEZZECCHI 7,5, MARTIN 7, OGURA 6,5
Quarto uno strafelice Marco Bezzecchi che non è riuscito a prendere il podio, ma per finire secondo nel mondiale gli bastava arrivare davanti a Martin che era dietro e non prendersi troppi rischi ci sta per un risultato così prestigioso, sette vittorie e tante pole. Un velocifero vero. Jorge gli è arrivato alle spalle, ma lontano, 7, dopo una stagione difficile e sotto le aspettative.
Quindi sesto il quarto pilota Aprilia Ogura, 6,5: tutti i piloti Aprilia quest'anno hanno vinto almeno un GP, tutti e quattro nei primi sette alla fine del campionato. Strepitoso.
ALDEGUER 6, DIGGIA 5,5
Seconda Ducati all'arrivo: settima quella di Aldeguer, 6, nono Di Giannantonio, 5,5. Cosa dire? Vedremo se Acosta o qualcun altro saprà prendersi sulle spalle l'eredità di piloti come Bagnaia, Martin e Marquez. Perché quest'anno non ha vinto soltanto la casa bolognese, ma soprattutto il pilota che non ci sarà più. Vedremo come andrà.
MIR 7 E TUTTI GLI ALTRI VOTI
Prima giapponese la Honda di Joan Mir che è tornato a correre dopo i problemi e chiude bene la sua sfortunata avventura col gigante. 7. Dietro Moreira, Zarco e Marini: 5. Da martedì nuova vita. Miglior Yamaha quella di Quartararo finita quattordicesima, gli altri 3 alle ultime 3 posizioni. Finalmente è finita, 4.
MOTO2
Alla fine vince il titolo Manuel Gonzales anche grazie ad un colpo (per lui) di fortuna che alla seconda curva dopo il via vede una caduta di 4 piloti (Furusato, Holgado, Lopez e Hortola) che erano davanti a lui. A quel punto Guevara era terzo dietro all'australiano Senna Agius e ad Escrig che oggi hanno fatto un altro lavoro, 10 e con Veier tra sé e Gonzales il che gli dava il titolo per 0,5 punti, cioè il minimo possibile. Poi però il pilota del team Pramac ha perso sempre più tempo fino ad essere superato da Veier e quindi finendo giusto davanti al pilota che così era campione per 2,5 punti. Insomma dura lotta sino al termine con Gonzales che ha saputo attendere e gestire, mentre Guevara ha messo in mostra una guida difficile con le gomme finite negli ultimi giri. Sono le corse, 8 a Veier che è stato corretto, ma giusto, e 8 alla gara dei due contendenti al titolo, poi 10 alla stagione di Speedy Gonzales. Buona gara di Luca Lunetta, sesto, 7 e anche bella rimonta di Celestino Vietti, nono, 6. Tredicesimo Tony Arbolino, 6.
MOTO3
Bellissima gara a 5 con tutti i migliori davanti a giocarsi l'ultima vittoria della stagione. Ci hanno provato il campione Quiles, Uriarte, Salmela, ma alla fine ha vinto Almansa davanti a Carpe. É stata una lotta senza quartiere, a colpi di sorpassi, errori, sportellate. Un bel 10 a tutti per lo spettacolo che hanno regalato ai tantissimi appassionati in questa ultima recita. Combattivi, aggressivi, motivati, ma in sostanza corretti. Almansa secondo nel Mondiale chiude vincendo la sua quinta gara, mentre Quiles stabilisce il record di podi in una stagione con 19 su 21 gare disputate. Record anche nel numero di vittorie per la Spagna che tocca quota 150, mentre l'Italia è ferma a 50.
Ripeto per l'ennesima volta: lavoriamo sui giovani con serietà, altrimenti tra un po'; di italiani in MotoGP non ne vedremo più. Record eguagliato anche per KTM con la 20° vittoria su 21 come l'anno scorso. Tra poco cambierà tutto pure in Moto3 con un nuovo regolamento e nuove moto, meno male perché ora chi ha Honda non è competitivo. Merito a Bertelle che ha corso con dolore alla mano sinistra dolorosamente fratturata, 8 per essere così tosto. L'anno prossimo ti aspettiamo come prima dell'incidente. Peccato per Guido Pini che è scivolato, 4, mentre era insieme ai magnifici 5 di oggi. Vabbè, pietra sopra e sguardo avanti.