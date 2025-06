Gran finale ad Aragon, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez, dominatore del weekend fin qui, scatterà dalla pole davanti a suo fratello Alex e a Morbidelli. 4° Bagnaia, chiamato a rifarsi dopo una Sprint Race complicata chiusa al 12° posto. Assenti gli infortunati Martin, Marini e Ogura. In Moto3 vittoria di Munoz, in Moto2 Oncu beffa Moreira al fotofinish

