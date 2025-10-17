Esplora tutte le offerte Sky
Prove Libere 1
  1. 1.J. Miller
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.P. Acosta
Prove Libere 1
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Australia

La MotoGP torna in pista a Phillip Island per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 6 ora italiana: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Nelle Libere della notte miglior tempo del padrone di casa Jack Miller su Alex Marquez e Acosta. Intanto Aprilia ha confermato il forfait di Jorge Martin anche per la Malesia, mentre il ds Ducati Mauro Grassilli ha fatto sapere a Sky che Marc Marquez potrebbe tornare a Valencia. Intanto Borgo Panigale valuta l'ipotesi Nicolò Bulega a Portimao

LIVE

Marco Bezzecchi ha chiuso col sesto tempo, davanti a Pecco Bagnaia. Il ducatista ha mostrato evidenti miglioramenti nella 2^ parte di sessione dopo un inizio in salita coi consueti problemi che ne hanno caratterizzato questo 2025

Intanto nella notte italiana miglior tempo del padrone di casa Jack Miller nelle prove libere. L'australiano ha preceduto Alex Marquez e Pedro Acosta

Si inizia a fare sul serio in Australia, in palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato

Ben ritrovati da Phillip Island, dove alle 6 la MotoGP torna in pista per le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP Australia, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 6

