La MotoGP torna in pista a Phillip Island per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 6 ora italiana: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Nelle Libere della notte miglior tempo del padrone di casa Jack Miller su Alex Marquez e Acosta. Intanto Aprilia ha confermato il forfait di Jorge Martin anche per la Malesia, mentre il ds Ducati Mauro Grassilli ha fatto sapere a Sky che Marc Marquez potrebbe tornare a Valencia. Intanto Borgo Panigale valuta l'ipotesi Nicolò Bulega a Portimao