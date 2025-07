La MotoGP torna in pista al Sachsenring per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato, che potrebbe però disputarsi sul bagnato viste le previsioni di pioggia per domani. Nelle FP1 della mattina miglior tempo di Marc Marquez su Miller e Bezzecchi, con Bagnaia (che ha provato un telaio diverso) 9°. 14° tempo per Alex Marquez, comunque dichiarato 'fit' per il weekend dopo la visita post sessione