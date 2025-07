Gran finale al Sachsenring: i piloti alle 14 scenderanno in pista per il GP di Germania (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Per ora non piove, la gara potrebbe dunque essere asciutta. Dalla pole c'è Marc Marquez, vincitore della Sprint, davanti a Zarco e Bezzecchi. Costretto alla rimonta dalla 10^ casella Bagnaia. Assenti Morbidelli, Vinales, Bastianini e Chantra oltre a Martin, che ha annunciato il rientro il prossimo weekend a Brno. In Moto3 vince Munoz, in Moto2 trionfo di Oncu

