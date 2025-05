La MotoGP torna in pista a Silverstone per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 17: in palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez, che ha dominato le FP1 davanti a Morbidelli e al fratello Alex. 8° Bagnaia, ancora alla ricerca del miglior feeling sull'anteriore. Alberto Puig sulla situazione Martin-Aprilia: "Jorge interessa a tutti, ma Honda non cercherà mai piloti sotto contratto"