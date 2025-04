La MotoGP scende in pista a Jerez per le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45: Aprilia ancora orfana di Jorge Martin (c'è Savadori al suo posto), Yamaha Pramac senza Oliveira (sostituito da Augusto Fernandez). Grande curiosità per Aleix Espargaro, che torna a correre con Honda grazie a una wild card. Alle 15 in programma le pre-qualifiche, decisive per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato

GP SPAGNA, LA GUIDA TV