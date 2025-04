Gran finale a Jerez, con la gara lunga in programma alle 14 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Fabio Quartararo scatterà dalla pole position, con lui in prima fila il vincitore della Sprint Marc Marquez e Pecco Bagnaia. E domani la top class torna in pista per una giornata di test ufficiali dalle 10 alle 18

LA GRIGLIA DI PARTENZA