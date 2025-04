A Jerez scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Quartararo, che ha interrotto un digiuno di Yamaha che durava da 1133 giorni, partirà in pole davanti a Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Dalla seconda fila Alex Marquez, con Morbidelli e Vinales. Domenica gara lunga alle 14 dopo Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA GRIGLIA DI PARTENZA