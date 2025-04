Archiviato il Gran Premio di Spagna la MotoGP non si ferma e torna subito in pista a Jerez per una giornata di test ufficiali. Otto ore a disposizione di piloti e team, dalle 10 alle 18. Nel liveblog qui di seguito aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle 12

