Si scende in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2 . FP1 MotoGP in programma alle 15 , mentre alle 19.15 sarà il momento delle Pre-qualifiche . Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP alle 14.45 , mentre alle 18.55 il semaforo verde che darà il via alla Sprint . Domenica pomeriggio le gare , con la Moto3 che scatta alle 16 , la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19 .

Caratteristiche e storia del circuito

La MotoGP sbarca in Brasile a oltre 20 anni di distanza dall’ultima apparizione (2004). I piloti, nella gara lunga, dovranno percorrere 31 giri al Goiânia International Racetrack, circuito intitolato ad Ayrton Senna. Lungo 3,8 km, è caratterizzato da 13 curve (9 a destra e 4 a sinistra). La MotoGP aveva già corso al Goiânia tra il 1987 e il 1989 e poi anche nel 1992. Nel 1995 il ritorno in Brasile, ma a Interlagos, prima dei 6 anni (1999-2004) sulla pista di Jarapeguà.