MotoGP, GP Brasile a Goiania: orari tv e ultime news
La MotoGP torna in Brasile dopo 22 anni: si corre al Goiania fino a domenica 22 marzo per il secondo Gran Premio della stagione. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Brasile
Si scende in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. FP1 MotoGP in programma alle 15, mentre alle 19.15 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP alle 14.45, mentre alle 18.55 il semaforo verde che darà il via alla Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 16, la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19.
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Caratteristiche e storia del circuito
La MotoGP sbarca in Brasile a oltre 20 anni di distanza dall’ultima apparizione (2004). I piloti, nella gara lunga, dovranno percorrere 31 giri al Goiânia International Racetrack, circuito intitolato ad Ayrton Senna. Lungo 3,8 km, è caratterizzato da 13 curve (9 a destra e 4 a sinistra). La MotoGP aveva già corso al Goiânia tra il 1987 e il 1989 e poi anche nel 1992. Nel 1995 il ritorno in Brasile, ma a Interlagos, prima dei 6 anni (1999-2004) sulla pista di Jarapeguà.
Approfondimento
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L'albo d'oro
- 1987: Wayne Gardner (Goiania)
- 1988: Eddie Lawson (Goiania)
- 1989: Kevin Schwantz (Goiania)
- 1992: Wayne Rainey (San Paolo)
- 1995: Luca Cadalora (Rio de Janeiro)
- 1996: Michael Doohan (Rio de Janeiro)
- 1997: Michael Doohan (Rio de Janeiro)
- 1999: Norifumi Abe (Rio de Janeiro)
- 2000: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2001: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2002: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2003: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2004: Makoto Tamada (Rio de Janeiro)
Le previsioni meteo
Dopo il maltempo di inizio settimana, con tanto di allagamento in curva 1, si prospetta un weekend con rischio pioggia piuttosto alto: le previsioni danno ad oggi possibili precipitazioni nell'arco di tutti e 3 i giorni, in particolare venerdì e sabato pomeriggio. Il meteo potrebbe dunque influenzare il ritorno della MotoGP in Brasile.