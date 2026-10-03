- 1.J. Martin
- 2.M. Marquez
- 3.P. Acosta
MotoGP, qualifiche GP Giappone: Martin in pole. 2° Marc Marquez, 3° Acosta. 4° Bezzecchi
Un super Jorge Martin firma la pole (e il nuovo record della pista in 1.42:371) a Motegi. Il leader del Mondiale scatterà davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila seguito da Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 13°. Alle 8 "colazione" con la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Martin in pole (i numeri di M. Merlino)
- 24^ pole in top-class (4^ quest'anno)
- - 38^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno), 69^ prima fila in tutte le classi. eguaglia Andrea DOVIZIOSO, John KOCINSKI, al 26° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977).
- - 2^ pole qui dopo il 2023, quando vinse Sprint e Gran Premio.
- APRILIA: 23^ pole in top-class (dati disponibili dal 1971) (9^ quest'anno). Prima pole Aprilia in questo GP, circuito in cui avevano registrato solo una prima fila finora (Vinales 3° due anni fa).
GP Giappone, i risultati delle qualifiche
Jorge Martin partirà dalla pole a Motegi. Lo spagnolo ha chiuso in 1:42.371 (nuovo record della pista), alle sue spalle Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila.
Caduto Zarco in curva 9.
Martin! Miglior tempo provvisorio in 1:42.371 per il pilota Aprilia
Tutti in pista per il secondo time attack!
Esce dai box Ogura: il giapponese, arrivato dal Q1, ha una sola gomma nuova e farà un solo tentativo
Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi: questa la classifica al termine dei primi time attack. Ora tutti ai box per prepararsi per il secondo tentativo
Subito Marc Marquez davanti a tutti: chiude in 1:42.481 il primo tentativo e si mette davanti a tutti.
Parte la caccia alla pole, inizia il Q2!
I risultati del Q1
Ai Ogura e Raul Fernandez conquistano gli ultimi due pass per il Q2. Eliminato Pecco Bagnaia che scatterà 13°.
Raul Fernandez migliora il suo tempo, spinge fuori Bagnaia e si mette al secondo posto a un solo millesimo da Ogura!
Caduta per Brad Binder: pilota ok.
Risponde Bagnaia, che abbassa il suo tempo e si mette alle spalle di Ogura a +0.124.
Ogura! Abbassa il miglior tempo in 1:42.883.
Il padrone di casa Ogura è il primo a tornare in pista per il secondo time attack!
Quasi tutti i piloti ai box, tra pochissimo il secondo time attack del Q1.
Raul Fernandez e Binder scavalcano Bagnaia e si mettono alle spalle di Ogura.
Miglior tempo provvisorio per Ai Ogura al termine del primo time attack in 1:43.095. Poi Bagnaia e Raul Fernandez.
Piloti in pista per il Q1, partito con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia a causa della bandiera rossa esposta nelle FP2 per il problema avuto dalla moto di Morbidelli.
Tutti i piloti impegnati in Q1: i migliori due, come sempre, staccheranno gli ultimi due pass per il Q2.
I risultati delle FP2
FP2: Bezzecchi 1°, Martin 2°, Acosta 3°
Termina l'ultima sessione di Libere: davanti a tutti ci sono le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, poi la Ktm di Acosta e la Ducati di Marc Marquez.
Due cadute a distanza di pochi attimi l'una dall'altra: scivolati sia Aldeguer che Ogura.
Si torna in pista dopo la bandiera rossa, ancora 24 minuti a disposizione dei piloti
Gran fumata dalla Ducati di Morbidelli, bandiera rossa per verificare le condizioni della pista.