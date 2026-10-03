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Qualifiche 2
  1. 1.J. Martin
  2. 2.M. Marquez
  3. 3.P. Acosta
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MotoGP, qualifiche GP Giappone: Martin in pole. 2° Marc Marquez, 3° Acosta. 4° Bezzecchi

Un super Jorge Martin firma la pole (e il nuovo record della pista in 1.42:371) a Motegi. Il leader del Mondiale scatterà davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila seguito da Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 13°. Alle 8 "colazione" con la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA

in evidenza

Qualifiche: 1° Martin, 2° Marc Marquez, 3° Acosta

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Big in Japan
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Martin in pole (i numeri di M. Merlino)

  • 24^ pole in top-class (4^ quest'anno)
  • - 38^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno), 69^ prima fila in tutte le classi. eguaglia Andrea DOVIZIOSO, John KOCINSKI,  al 26° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977).
  • - 2^ pole qui dopo il 2023, quando vinse Sprint e Gran Premio.
  • APRILIA: 23^ pole in top-class (dati disponibili dal 1971) (9^ quest'anno). Prima pole Aprilia in questo GP, circuito in cui avevano registrato solo una prima fila finora (Vinales 3° due anni fa).

La griglia di partenza di Motegi

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

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GP Giappone, i risultati delle qualifiche

Giappone
bandiera a scacchi!

Jorge Martin partirà dalla pole a Motegi. Lo spagnolo ha chiuso in 1:42.371 (nuovo record della pista), alle sue spalle Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila. 

bandiera gialla!

Caduto Zarco in curva 9.

Martin! Miglior tempo provvisorio in 1:42.371 per il pilota Aprilia

Tutti in pista per il secondo time attack!

Esce dai box Ogura: il giapponese, arrivato dal Q1, ha una sola gomma nuova e farà un solo tentativo

Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi: questa la classifica al termine dei primi time attack. Ora tutti ai box per prepararsi per il secondo tentativo

Subito Marc Marquez davanti a tutti: chiude in 1:42.481 il primo tentativo e si mette davanti a tutti.

si parte!

Parte la caccia alla pole, inizia il Q2!

I risultati del Q1

Q1
bandiera a scacchi!

Ai Ogura e Raul Fernandez conquistano gli ultimi due pass per il Q2. Eliminato Pecco Bagnaia che scatterà 13°.

Raul Fernandez migliora il suo tempo, spinge fuori Bagnaia e si mette al secondo posto a un solo millesimo da Ogura

bandiera gialla!

Caduta per Brad Binder: pilota ok.

Binder

Risponde Bagnaia, che abbassa il suo tempo e si mette alle spalle di Ogura a +0.124.

Ogura! Abbassa il miglior tempo in 1:42.883.

Il padrone di casa Ogura è il primo a tornare in pista per il secondo time attack!

Quasi tutti i piloti ai box, tra pochissimo il secondo time attack del Q1.

Raul Fernandez e Binder scavalcano Bagnaia e si mettono alle spalle di Ogura.

Miglior tempo provvisorio per Ai Ogura al termine del primo time attack in 1:43.095. Poi Bagnaia e Raul Fernandez.

si parte!

Piloti in pista per il Q1, partito con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia a causa della bandiera rossa esposta nelle FP2 per il problema avuto dalla moto di Morbidelli.

Tutti i piloti impegnati in Q1: i migliori due, come sempre, staccheranno gli ultimi due pass per il Q2.

Q1

I risultati delle FP2

FP2
bandiera a scacchi!

FP2: Bezzecchi 1°, Martin 2°, Acosta 3°

Termina l'ultima sessione di Libere: davanti a tutti ci sono le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, poi la Ktm di Acosta e la Ducati di Marc Marquez.

bandiera gialla!

Due cadute a distanza di pochi attimi l'una dall'altra: scivolati sia Aldeguer che Ogura.

si parte!

Si torna in pista dopo la bandiera rossa, ancora 24 minuti a disposizione dei piloti

band
bandiera rossa!

Gran fumata dalla Ducati di Morbidelli, bandiera rossa per verificare le condizioni della pista.

Morbidelli
si parte!

Si parte, iniziano le FP2!

Bagnaia costretto a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2

MotoGP in Giappone, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

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Alex Marquez il più veloce: gli highlights delle Pre-qualifiche

Super sabato a Motegi: pole alle 3.50, Sprint alle 8

Inizia un super sabato "notturno" a Motegi, con i piloti della MotoGP che tra pochissimo, alle 3.10, scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 3.50, inizieranno le qualifiche. Alle 8, invece, colazione con la Sprint Race: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.

GP Giappone LIVE su Sky: ora le FP2, poi le qualifiche

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