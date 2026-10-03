Un super Jorge Martin firma la pole (e il nuovo record della pista in 1.42:371) a Motegi. Il leader del Mondiale scatterà davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila seguito da Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 13°. Alle 8 "colazione" con la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA