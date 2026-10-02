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MotoGP, GP Giappone: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche di Motegi

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Tre spagnoli davanti a tutti nelle Pre-qualifiche di Motegi: Alex Marquez, con il nuovo record della pista, ha preceduto Acosta e suo fratello Marc. 4° Bezzecchi, 8° Martin. Ogura e Bagnaia sono tra i piloti costretti a passare dal Q1. Qualifiche nella notte italiana tra venerdì e sabato alle 3.50, Sprint Race alle 8. E domenica la gara lunga è alle 7. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

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