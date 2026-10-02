Il GP Giappone inizia nel segno di Marc Marquez, miglior tempo nelle prove libere in 1:44.073 davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Pista scivolosa nei primi minuti, con Nakagami protagonista di un brutto highside: per la wild card Honda frattura alla clavicola sinistra e weekend già finito. Nella mattinata italiana, a partire dalle 8, la caccia al Q2 con le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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