- 1.M. Marquez
- 2.J. Martin
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, oggi le prove libere del GP Giappone: Marquez il più veloce, 3° Bezzecchi
Il GP Giappone inizia nel segno di Marc Marquez, miglior tempo nelle prove libere in 1:44.073 davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Pista scivolosa nei primi minuti, con Nakagami protagonista di un brutto highside: per la wild card Honda frattura alla clavicola sinistra e weekend già finito. Nella mattinata italiana, a partire dalle 8, la caccia al Q2 con le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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La MotoGP torna in pista alle 8 (ora italiana) per le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Motegi!
I risultati delle FP1 a Motegi
Miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere di Motegi, condizionate nella prima metà del turno da una leggera pioggia con pista diventata subito scivolosa. Il pilota Ducati precede Martin e Bezzecchi, gli alti due rivali nella lotta per il titolo. Infortunio per Nakagami: clavicola fratturata e weekend già finito per il giapponese
Marc Marquez si riprende il miglior tempo: 1:44.073 all'ultimo tentativo utile
Jorge Martin al comando a 2' dalla fine del turno: 1:44.172
Marc Marquez scalza subito Bez: oltre 1 decimo meglio del pilota Aprilia e nuovo miglior tempo in 1:44.214
Bezzecchi torna in testa alla classifica dei tempi: 1:44.375
Nakagami, frattura alla clavicola e niente GP
Purtroppo arriva il responso per Nakagami: frattura alla clavicola e weekend finito prima ancora di cominciare. Brutto colpo per il test team Honda, che aveva un programma molto fitto per Taka
Davide Tardozzi a Sky: "Dall'Igna e gli ingegneri hanno individuato il problema ai freni avuto in Austria, confidiamo che non si ripeterà più"
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Alex Marquez scende sotto il muro dell'1:45 in 1:44.631
Possibile frattura della clavicola sinistra per Taka Nakagami, con weekend quindi che potrebbe essere già finito per la wild card giapponese. Si attende il comunicato ufficiale di Honda
Di fatto il turno vero e proprio sta iniziando ora: si vede anche Bagnaia, balza in seconda posizione. Bezzecchi ritocca ancora il suo tempo: 1:45.037
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
Bezzecchi miglior tempo: 1:45.572
Bezzecchi sale in 3^ posizione, ora a casco rosso per provare a mettersi in testa alla classifica dei tempi
Nakagami è al centro medico per fare radiografie alla spalla, molto dolorante dopo l'highside di inizio turno
Ora in pista anche Zarco, Vinales, Bagnaia, Bezzecchi e Martin
Il VIDEO della caduta di Nakagami
Intanto Chantra fa 1:47.170 e si rimette davanti (per quanto vale) a Toprak e Miller
Raul Fernandez prova a entrare in pista per saggiare il nuovo asfalto di Motegi, rifatto per questo GP
Razgatlioglu in 1:47.416, poi Chantra e Miller. Ma il resto dei piloti è ai box in questo momento, in attesa che le condizioni migliorino. Turno molto strano...
Qui un salvataggio di Bezzecchi, a testimonianza di una pista insidiosa
Pochi piloti in pista per il momento: solo Chantra, Miller e Razgatlioglu hanno un tempo utile
Brutto higshide per Nakagami, il pilota giapponese si rialza anche se sembra dolorante alla spalla sinistra
Pista scivolosa, gli steward lo segnalano con la bandiera bianca con la croce di Sant'Andrea
Pit lane aperta, da verificare le condizioni della pista. Per ora pioggia piuttosto leggera
Qualche goccia, proprio poco prima dell'inizio della sessione MotoGP...
Alle 8 ora italiana ci saranno poi le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 di domani
Ben trovati da Motegi, dove adesso sono da poco passate le 10.30: tra pochi minuti i piloti MotoGP scenderanno in pista per le prove libere, ovviamente da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW