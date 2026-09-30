MotoGP in Giappone: orari tv e streaming e dove vedere la gara di Motegigp giappone
La MotoGP sbarca in Asia: il tour extra Europa inizia col GP Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 4 ottobre. Servirà puntare la sveglia: Pre-qualifiche venerdì alle 8, prima del solito show del sabato con pole alle 3.50 e Sprint alle 8. Domenica il gran finale: la gara della top class è alle 7, preceduta da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali
MotoGP di scena a Motegi fino a domenica 4 ottobre per il Gran Premio del Giappone, primo di una lunga serie di appuntamenti fuori dall'Europa. Il weekend è tutto da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso.
Sprint sabato alle 8, gara domenica alle 7
Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 7.55, le Pre-qualifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatterà la Sprint Race. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino.
Moto3 alle 4, Moto2 alle 5.15
Nel weekend in pista anche Moto3 (gara alle 4, con Maximo Quiles al primo match point mondiale) e Moto2 (semaforo verde del GP alle 5.15). Le gare saranno inoltre in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 13.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.
GP Giappone, il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 1 ottobre
- Ore 9: Conferenza stampa piloti
- Ore 14.15: Paddock Pass
Notte giovedì 1, venerdì 2 ottobre
- Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 3.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 6.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 7: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live Show
- Ore 9.45: Talent Time
Notte venerdì 2, sabato 3 ottobre
- Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 3.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 6.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 7.55: MotoGP - Sprint
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 9.30: Talent Time
Notte sabato 3, domenica 4 ottobre
- Ore 2.35: Warm Up MotoGP
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.40: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 – Gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 – Gara
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - Gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy