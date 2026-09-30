La MotoGP sbarca in Asia: il tour extra Europa inizia col GP Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 4 ottobre. Servirà puntare la sveglia: Pre-qualifiche venerdì alle 8, prima del solito show del sabato con pole alle 3.50 e Sprint alle 8. Domenica il gran finale: la gara della top class è alle 7, preceduta da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DI MOTEGI