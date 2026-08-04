MotoGP, GP Silverstone (Gran Bretagna): orari tv e ultime news
La MotoGP riparte dopo la pausa estiva e lo fa da Silverstone dove, fino a domenica 9 agosto, è di scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend inglese.
Gli orari del GP Gran Bretagna
Dopo la conferenza piloti del giovedì si scende in pista venerdì alle 12.40 con la prima sessione di prove libere. A seguire, alle 17, le Pre-qualifiche. Sabato, dopo le FP2, scatta la caccia alla pole alle 12.45, mentre, alle 17 è previsto il semaforo verde della Sprint Race. Domenica programma rivoluzionato: sarà la Moto2 ad aprire le danze con la gara alle 12.15, poi la MotoGP al solito orario delle 14 e in chiusura la Moto3 alle 15.30. I Gran Premi delle tre classi saranno visibili anche in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: alle 15.15 la Moto2, alle 17 la MotoGP e alle 18.30 la Moto3. Nel weekend in pista sui nostri canali anche l'Harley-Davidson Bagger World Cup.
Le caratteristiche del circuito
Si corre sullo storico circuito di Silverstone, tra i più veloci dell’intero Motomondiale. La pista, che ha più di 60 anni di storia, è lunga 5,9 chilometri e presenta 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra). Il rettilineo principale misura 770 metri.
L'albo d'oro del GP Gran Bretagna in MotoGP (a Silverstone dal 2010, prima Donington)
- 2002: Valentino Rossi
- 2003: Max Biaggi
- 2004: Valentino Rossi
- 2005: Valentino Rossi
- 2006: Dani Pedrosa
- 2007: Casey Stoner
- 2008: Casey Stoner
- 2009: Andrea Dovizioso
- 2010: Jorge Lorenzo
- 2011: Casey Stoner
- 2012: Jorge Lorenzo
- 2013: Jorge Lorenzo
- 2014: Marc Marquez
- 2015: Valentino Rossi
- 2016: Maverick Vinales
- 2017: Andrea Dovizioso
- 2018: gare annullate per maltempo
- 2019: Alex Rins
- 2020: non disputato a causa della pandemia
- 2021: Fabio Quartararo
- 2022: Francesco Bagnaia
- 2023: Aleix Espargaro
- 2024: Enea Bastianini
- 2025: Marco Bezzecchi
Le previsioni meteo
Dovrebbe essere un weekend prevalentemente soleggiato, con temperature comprese tra i 15 e i 26 gradi. Ma il meteo, su un circuito come Silverstone, è storicamente imprevedibile e lo spauracchio pioggia è sempre dietro l'angolo. Situazione da monitorare giorno per giorno.