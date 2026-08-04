MotoGP, GP Silverstone (Gran Bretagna): orari tv e ultime news

La MotoGP riparte dopo la pausa estiva e lo fa da Silverstone dove, fino a domenica 9 agosto, è di scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend inglese.

Gli orari del GP Gran Bretagna Dopo la conferenza piloti del giovedì si scende in pista venerdì alle 12.40 con la prima sessione di prove libere. A seguire, alle 17, le Pre-qualifiche. Sabato, dopo le FP2, scatta la caccia alla pole alle 12.45, mentre, alle 17 è previsto il semaforo verde della Sprint Race. Domenica programma rivoluzionato: sarà la Moto2 ad aprire le danze con la gara alle 12.15, poi la MotoGP al solito orario delle 14 e in chiusura la Moto3 alle 15.30. I Gran Premi delle tre classi saranno visibili anche in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: alle 15.15 la Moto2, alle 17 la MotoGP e alle 18.30 la Moto3. Nel weekend in pista sui nostri canali anche l'Harley-Davidson Bagger World Cup.

Le caratteristiche del circuito Si corre sullo storico circuito di Silverstone, tra i più veloci dell’intero Motomondiale. La pista, che ha più di 60 anni di storia, è lunga 5,9 chilometri e presenta 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra). Il rettilineo principale misura 770 metri.

L'albo d'oro del GP Gran Bretagna in MotoGP (a Silverstone dal 2010, prima Donington) 2002: Valentino Rossi

2003: Max Biaggi

2004: Valentino Rossi

2005: Valentino Rossi

2006: Dani Pedrosa

2007: Casey Stoner

2008: Casey Stoner

2009: Andrea Dovizioso

2010: Jorge Lorenzo

2011: Casey Stoner

2012: Jorge Lorenzo

2013: Jorge Lorenzo

2014: Marc Marquez

2015: Valentino Rossi

2016: Maverick Vinales

2017: Andrea Dovizioso

2018: gare annullate per maltempo

2019: Alex Rins

2020: non disputato a causa della pandemia

2021: Fabio Quartararo

2022: Francesco Bagnaia

2023: Aleix Espargaro

2024: Enea Bastianini

2025: Marco Bezzecchi