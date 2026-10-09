Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:30.132 ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Jorge Martin. Piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2

GUIDA AL WEEKEND SU SKY