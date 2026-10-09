- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.J. Martin
MotoGP, oggi le prove libere in Indonesia: Bezzecchi il più veloce, 2° Marquez
Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:30.132 ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Jorge Martin. Piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2
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La MotoGP torna in pista alle 9 ora italiana per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. A più tardi da Mandalika!
La classifica dei tempi delle FP1
Marco Bezzecchi chiude le prove libere di Mandalika davanti a tutti in 1:30.132, precedendo gli altri due contendenti al titolo: Marc Marquez è secondo, Jorge Martin terzo. Poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e Di Giannantonio
Martin si riprende il terzo tempo all'ultimo passaggio, scalzando Pedro Acosta
Marc Marquez si mette in 2^ posizione: 1:30.369, a poco più di due decimi da Bez. Terzo Acosta
Spettacolare salvataggio di Pecco Bagnaia, a un passo dalla caduta in curva 3
Bagnaia nella ghiaia per evitare Toprak, che ha rallentato improvvisamente davanti a lui. Pecco si sbraccia col turco... Episodio sotto investigazione
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Scivolata in curva 1 per Fermin Aldeguer
Jorge Martin sale in seconda posizione e si mette tra Bezzecchi e Fernandez. Tre Aprilia davanti a tutti in questo momento
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
Caduta per Ai Ogura, pilota ok
Bezzecchi balza al comando della sessione: 1:30.132
Bezzecchi prova a mettersi in testa: triplo casco rosso...
Marco Bezzecchi sale in terza posizione a due decimi da Fernandez. Bene anche le Ducati in questo avvio con Diggia 2°, Marc Marquez 6° e Bagnaia 7°
I tempi a 30' dalla fine delle FP1
Caduta per Diogo Moreira, pilota ok
Aldeguer balza in terza posizione: il pilota Gresini, 12 mesi fa, ha vinto la sua prima gara in MotoGP su questo circuito. Davanti a tutti è tornato nel frattempo Raul Fernandez
Fabio Di Giannantonio è il primo a scendere sotto l'1:31: 1:30.768 per il pilota VR
Fernandez resta in testa alla classifica dei tempi, ritoccando il suo best lap in 1:31.071
Splende il sole a Lombok, dove ci sono 30 gradi già di prima mattina...
Raul Fernandez si migliora sensibilmente: 1:31.655
Primi tempi: Raul Fernandez in 1:33.088, poi Di Giannantonio e Bezzecchi
Piloti in pista, via alla prima sessione MotoGP del weekend di Mandalika
Nella mattinata italiana, a partire dalle 9, le Pre-qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani
In pista si rivede Aleix Espargaro: il collaudatore Honda sostituisce Joan Mir. L'ex pilota Aprilia corre per la prima volta dal grave incidente nei test privati della casa giapponese
Buongiorno da Mandalika, dove tra poco inizieranno le prime prove libere del GP Indonesia. Si parte alle 4.45 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW