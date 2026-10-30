- 1.M. Marquez
- 2.M. Bezzecchi
- 3.P. Acosta
MotoGP, oggi le prove libere: Marquez miglior tempo davanti a Bezzecchi. 20° Martin
Marc Marquez miglior tempo nelle prove libere a Sepang: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:58.912, precedendo l'Aprilia di Bezzecchi e le Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. 20° Jorge Martin, che ha iniziato cauto concentrandosi più sugli aspetti tecnici della moto che sul polso infortunato: "Pensava peggio", le parole del race manager Bonora. Non ce la fa invece Raul Fernandez: troppo dolore al dito infortunato e niente GP. Alle 8 del mattino le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
La MotoGP torna in pista alle 8 italiane per le Pre-qualifiche, ovviamente LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Sepang!
I risultati delle prove libere
Marc Marquez si prende le prove libere in Malesia col tempo di 1:58.912, davanti a Bezzecchi e a Pedro Acosta. Bene anche Bastianini, 4°, mentre Martin (20°) ha iniziato cauto. Raul Fernandez ha invece alzato bandiera bianca e non proseguirà il weekend
Manu Gonzalez dopo la caduta in Moto2 e il passaggio al centro medico rassicura: "Solo una botta al piede, pronto per le Pre-qualifiche"
Martin abbassa di sei decimi e sale in 17^ posizione: 2:00.747
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Pit lane di nuovo aperta, 11 minuti alla bandiera a scacchi
Si ripartirà tra due minuti, alle 4.23 in Italia
Sessione interrotta, è esploso il parafango di Iker Lecuona in rettilineo. Pista da sistemare
Buone notizie da Paolo Bonora su Martin: "Jorge si aspettava di stare peggio, il piano è di non fare troppi giri, gestirsi e risparmiare energie in vista delle Pre-qualifiche"
Martin torna al box e continua a parlare di moto (e non del polso infortunato)
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
Martin abbassa il suo tempo precedente ma resta indietro: 19° a 1 secondo e 3 decimi dal best lap provvisorio di Marc Marquez
Jorge Martin rientrato in pista dopo alcune modifiche alla sua RS-GP
Raul Fernandez non ce la fa, troppo dolore alla mano. Si toglie la tuta, non proseguirà il weekend
I tempi a 30' dalla fine delle FP1
Il dottor Charte a colloquio con Martin nel box Aprilia
Martin è rientrato al box ma non si sta lamentando del dolore al braccio, parla di qualche problema alla moto...
Martin sembra al momento fare un po' di fatica: ha girato piuttosto piano e ora è rientrato al box
Marc Marquez migliora di 4 decimi il tempo di Bezzecchi e passa al comando
Bezzecchi abbassa e scende sotto il muro dei 2 minuti: 1:59.386
Primi tempi: Bezzecchi davanti a tutti in 2:00.08, inizio cauto per Martin: 15°
Martin, ci fa sapere il nostro inviato Sandro Donato Grosso, ha doppia infiltrazione di antidolorifici e una modifica del guanto
Piloti in pista, splende il sole a Sepang. 45' a disposizione, l'attenzione è però tutta su Jorge Martin
Nella prima mattinata italiana, alle 8, spazio alle Pre-qualifiche per stabilire i primi 10 piloti al Q2 di domani
Occhi puntati su Jorge Martin, che sarà rivisto al termine delle FP1 dopo aver ottenuto il fit al parti del connazionale Raul Fernandez
Buongiorno (o buonanotte) da Sepang, dove tra poco (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) andranno in scena le prime prove libere che inaugurano il GP della Malesia di MotoGP