Marc Marquez miglior tempo nelle prove libere a Sepang: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:58.912, precedendo l'Aprilia di Bezzecchi e le Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. 20° Jorge Martin, che ha iniziato cauto concentrandosi più sugli aspetti tecnici della moto che sul polso infortunato: "Pensava peggio", le parole del race manager Bonora. Non ce la fa invece Raul Fernandez: troppo dolore al dito infortunato e niente GP. Alle 8 del mattino le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW