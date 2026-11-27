MotoGP di nuovo in pista a Valencia per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15. Ma gli occhi del paddock sono tutti su Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro a sorpresa prima delle prove libere. In mattinata miglior tempo di Bezzecchi, proprio davanti a Marc

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE