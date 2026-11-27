GP Valencia
Fine
Prove Libere 1
- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.R. Fernandez
GP Valencia
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Prove Libere 1
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Valencia
MotoGP di nuovo in pista a Valencia per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15. Ma gli occhi del paddock sono tutti su Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro a sorpresa prima delle prove libere. In mattinata miglior tempo di Bezzecchi, proprio davanti a Marc
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Marquez si ritira: 'Ho iniziato a sentire paura'Vai al contenuto
Questo pomeriggio sono in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato, l'ultimo della stagione 2026
I piloti torneranno in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Ben ritrovati da Valencia, dove il paddock della MotoGP è ancora piuttosto scosso per la notizia del ritiro di Marc Marquez