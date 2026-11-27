Sandro Donato Grosso ha intercettato Carmelo e Carlos Ezpeleta, rispettivamente CEO e vice CEO di MotoGP Group (ex Dorna). "Quando lo abbiamo saputo? Stamattina - ha esordito Carmelo -. Marquez è uno dei più grandi della storia della MotoGP. Capisco la sua decisione, dettata anche dalla sua salute, e la rispetto. Ci ha preso di sorpresa, ma lo capiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per la MotoGP in questi anni". "Bisogna rispettare molto la sua decisione - ha spiegato Carlos che ha anche avuto modo di parlare con Marc -. Cosa ci siamo detti? Niente, l'ho solo ringraziato. Lui deve solo godersi questo weekend. Cosa cambia per la MotoGP? Vale per Marc come per tutti gli altri campioni: è sempre meglio averli che non averli. Ma sono le cose della vita... ". E per il futuro: "Il numero di team è questo e non cambierà, ma ci piacerebbe molto che Marc fosse ancora coinvolto nella MotoGP... "