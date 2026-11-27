Marc Marquez annuncia il ritiro dalla MotoGP: le news live
Marc Marquez ha annunciato a sopresa durante le prime libere di Valencia il suo ritiro dalla MotoGP. Parla ora in una conferenza stampa straordinaria per spiegare il motivo. Una settimana fa aveva conquistato a Portimao il decimo titolo mondiale in carriera. Il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica 29 novembre al Circuit Ricardo Tormo rappresenterà dunque l'ultima gara in carriera per il numero 93, che lascia le corse da campione del mondo in carica
in evidenza
MARC MARQUEZ ANNUCIA IL RITIRO DALLE CORSE
Marc chiede di poter fare una foto con tutti i piloti
Per ognuno un abbraccio e una frase sussurrata all'orecchio...
"Non ho ancora deciso cosa farò in futuro"
Non so ancora quello che farò in futuro. Intanto voglio godermi questo weekend di Valencia. Poi vedremo. Ma la MotoGP, come ho detto, resterà sempre una parte importante della mia vita"
"Ho dato tutto il mio corpo per le moto"
"Come mi piacerebbe essere ricordato? Non è qualcosa che si può decidere. Io ho sempre dato il 100%, ho trovato tantissimi amici nel paddock. Sono fortunato ad aver vinto molto, i successi rimaranno sempre lì. Ma è sempre difficile provare a immaginare la propria legacy. Posso dire questo: ho dato tutto il mio corpo alle moto. Ora è arrivato il momento di fermarsi"
Un lungo applauso per Marc Marquez
"Sento che questo è il momento giusto per lasciare. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno accompagnato il mio viaggio in MotoGP". E scatta un lunghissimo applauso...
"Ho iniziato a sentire paura... "
"Avrei comunque deciso di ritirarmi, sia che fosse finita col titolo, che se non fosse finita bene. Quando ho firmato il rinnovo a marzo ero super ottimista e non immaginavo di subire una nuova operazione. Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto, della velocità".
"Avevo deciso a Motegi, lo sapeva solo mio fratello Alex"
"Il motivo del mio ritiro? Non penso che serva sempre una motivazione, basta capire la situazione. Quest'anno per me è stato molto difficile. La decisione era stata presa dopo Motegi. Lo sapeva solo mio fratello Alex".
"Sono arrivato a modo mio e me ne vado a modo mio"
"Sarà una conferenza moto difficile questa... Sono arrivato alla mia maniera e me ne vado alla mia maniera"
Inizia la conferenza stampa di Marc Marquez
Marquez ha appena lasciato il suo Motorhome, come documentato live da Sandro Donato Grosso e si sta dirigendo verso la conferenza stampa che inizierà fra pochissimi minuti
Chi al posto di Marquez in Ducati? Le prime ipotesi
La Ducati adesso deve scegliere chi lo sostituirà a partire dal 2027. Al momento i nomi sul tavolo sono quelli dei piloti promessi in VR46 (Bulega e Aldeguer), che hanno già contratti in essere con Ducati, di Maverick Vinales (rimasto senza sella) e di Manu Gonzalez, in corsa per il titolo Moto2 e già da diverso tempo in orbita MotoGP
Aldeguer scherza con Marquez: "Vengo in Ducati al posto tuo?"
Fra poco faremo un punto seriamente su chi potrebbe ereditare il posto di Marc Marquez in Ducati al fianco di Acosta nella stagione 2027. Ma intanto in pista Aldeguer (uno dei papabili) ha scherzato con Marc. Guardate il video qui sotto...
Aldeguer scherza con Marquez e mima: 'Vengo al tuo posto?'Vai al contenuto
Carmelo e Carlos Ezpeleta: "Ci piacerebbe che Marc rimanesse coinvolto nel MotoGP"
Sandro Donato Grosso ha intercettato Carmelo e Carlos Ezpeleta, rispettivamente CEO e vice CEO di MotoGP Group (ex Dorna). "Quando lo abbiamo saputo? Stamattina - ha esordito Carmelo -. Marquez è uno dei più grandi della storia della MotoGP. Capisco la sua decisione, dettata anche dalla sua salute, e la rispetto. Ci ha preso di sorpresa, ma lo capiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per la MotoGP in questi anni". "Bisogna rispettare molto la sua decisione - ha spiegato Carlos che ha anche avuto modo di parlare con Marc -. Cosa ci siamo detti? Niente, l'ho solo ringraziato. Lui deve solo godersi questo weekend. Cosa cambia per la MotoGP? Vale per Marc come per tutti gli altri campioni: è sempre meglio averli che non averli. Ma sono le cose della vita... ". E per il futuro: "Il numero di team è questo e non cambierà, ma ci piacerebbe molto che Marc fosse ancora coinvolto nella MotoGP... "
Ezpeleta: "Spero Marquez possa rimanere coinvolto in MotoGP" - Sky Sport MotoGPVai al contenuto
La carriera in numeri di Marc Marquez
- 10 titoli mondiali
- 8 Mondiali MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2026)
- 1 Mondiale Moto2 (2012)
- 1 Mondiale 125cc (2010)
- 106 vittorie nei GP
- 173 podi
- 106 pole position
- 302 GP disputati
Sanchini: "E' un peccato, ma ha sofferto molto"
Mauro Sanchini ha provato a dare una chiave di lettura all'annuncio di Marquez: "Ero convinto fossero cartelli di ringraziamento e invece... Mi ha spiazzato proprio come è successo a tutti. Ritirarsi da numero 1, da campione in carica non è semplice. Da una parte è un peccato enorme quando smette un talento così, esattamente come è successo ai tempi di Valentino Rossi. Perché non puoi più avere in pista uno che alza l'asticella... Dall'altra va sicuramente detto che fisicamente ha sofferto molto"
Ritiro Marquez, Sanchini: 'Farlo da vincente non è facile'Vai al contenuto
Zamagni: "Un annuncio scioccante"
Nel link qui sotto il commento di Giovanni Zamagni in diretta su Sky Sport: "Ne ho visti tantissimi di campioni vincere e poi dire addio, ma devo dire che questo tipo di annuncio, per quanto mi riguarda, è stato scioccante. Apprezzo anche che sia stato proprio lui a dare la notizia".
Zamagni: 'Ritiro Marquez? L'annuncio è stato scioccante'Vai al contenuto
La reazione del box e lo sgomento degli altri piloti
L'applauso di tutto il box, la commozione sugli occhi di tutti, gli abbracci con Tadozzi, Dall'Igna, i meccanici, i familiari. Mentre il fratello Alex fatica a trattenere le lacrime e gli altri piloti guardano i monitor basiti. Il tutto accompagnato su Sky Sport da un doveroso silenzio di rispetto. Con immagini cariche di emozione, che parlano da sole...
VIDEO. Marc Marquez, il clamoroso annuncio del ritiro: in Ducati piangono tuttiVai al contenuto
Il momento dell'annuncio in diretta su Sky Sport e la reazione di Guido Meda
Nel video al link qui sotto il momento esatto in cui Marquez ha mostrato i cartelli che annunciavano il ritiro con la reazione di Guido Meda: "Un momento di grandissima intensità"
Marquez, il video dell'annuncio del ritiro dalla MotoGPVai al contenuto
Il messaggio completo sui cartelli di Marquez
La Ducati ha postato poco fa i cartelli che ha mostrato Marc Marquez durante il suo annuncio: "Ne parliamo dopo, ma prima... Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti, che l'abbiate apprezzato come l'ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in Moto GP. Abbiamo fatto la storia".
Marquez parlerà in conferenza alle 12.15
Dopo l'annuncio a sorpresa del suo ritiro, gli organizzatori hanno comunicato che Marc Marquez terrà una conferenza stampa speciale al circuito di Valencia alle 12:15. Parlerà prima in inglese e poi in spagnolo e sarà integralmente trasmessa in diretta su Sky MotoGP.
Marquez annuncia il ritiro: il messaggio a sorpresa in mondovisione
Clamoroso a Valencia! Marc Marquez ha ufficialmente annucia il suo ritiro dalla MotoGP. Dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale in carriera domenica scorsa a Portimao, il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha deciso di chiudere la sua straordinaria avventura nel Motomondiale al termine di questa stagione. Il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica 29 novembre al Circuit Ricardo Tormo rappresenterà dunque l'ultima gara in carriera per il numero 93, che lascia le corse da campione del mondo in carica.