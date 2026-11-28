A Valencia si avvicina il momento dell'ultima Sprint Race della stagione, LIVE dalle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW. Bezzecchi partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez, che vuole lasciare con una vittoria, e Raul Fernandez. Dalla seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Domenica la gara lunga che sancirà la fine dell'era delle MotoGP 1000cc e anche della carriera di Marquez: semaforo verde alle 14

LA GRIGLIA DI PARTENZA