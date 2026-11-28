- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.R. Fernandez
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Valencia in diretta LIVE
A Valencia si avvicina il momento dell'ultima Sprint Race della stagione, LIVE dalle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW. Bezzecchi partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez, che vuole lasciare con una vittoria, e Raul Fernandez. Dalla seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Domenica la gara lunga che sancirà la fine dell'era delle MotoGP 1000cc e anche della carriera di Marquez: semaforo verde alle 14
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Bezzecchi proverà a sorpassare Jorge Martin nella classifica piloti: i due sono separati da soli 2 punti prima delle ultime due partenze 2026
Bezzecchi ha negato a Marquez l'ultima pole in carriera, con un tempo mostruoso, da record. Bello l'abbraccio tra i due a fine qualifiche, con Marc che ha scherzato: "Hai tagliato la pista?"
VIDEO. Marquez abbraccia Bezzecchi e scherza: 'Secondo me hai tagliato...'Vai al contenuto
La griglia di partenza del GP Valencia
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Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Dalla seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi scatterà davanti a tutti, seguito da Marc Marquez e Raul Fernandez
Ben ritrovati da Valencia, dove alle 15 è in programma (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) l'ultima Sprint Race della stagione