Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Catalunya
Fine
Gara
D. HolgadoHOL
J. DixonDIX
D. MunozMUN
GP Catalunya
Fine
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto2, GP Catalunya (Barcellona): vittoria di Holgado, 6° Vietti

Sul circuito del Montmelò arriva la prima vittoria di Holgado, scattato in pole position e assoluto dominatore della gara. Sul podio anche Dixon e Munoz. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, che approfitta della caduta di Canet e di una gara complicata di Moreira per allungare in classifica. Vietti chiude 6° al termine di una splendida rimonta. Arbolino fuori dalla zona punti. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE

La nuova classifica del Mondiale

La nuova classifica del Mondiale
statistiche

9 vincitori quest’anno, tanti quanti nel 2024

statistiche

  • Alonso e Holgado: due rookie vincitori nella stessa stagione per la prima volta dal 2022 (Lopez, Acosta).

Statistiche a cura di Michele Merlino

statistiche

Primo podio in Moto2 per Munoz

  • 19 anni 4 mesi 10 giorni: 13° più giovane a podio
  • 88° pilota a podio in Moto2
statistiche

20° podio in Moto2 per Dixon (4° quest'anno)

Eguaglia Augusto Fernandez all’11° posto di tutti i tempi nella categoria.

statistiche

200^ vittoria per la Kalex (13^ quest'anno)

statistiche

I numeri del 'Pistolero'

  • Prima vittoria in Moto2 per Holgado
  • 61° vincitore in classe media
  • ⁠19° spagnolo a riuscirci

L'ordine d'arrivo

Moto2: l'ordine d'arrivo
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI HOLGADO! 2° Dixon, 3° Munoz

Sul circuito del Montmelò arriva la prima vittoria del 'Pistolero', scattato in pole position e assoluto dominatore della gara. Sul podio anche Dixon e Munoz. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, che approfitta della caduta di Canet e di una gara complicata di Moreira per allungare in classifica. Vietti chiude 6° al termine di una splendida rimonta. Arbolino fuori dalla zona punti

ULTIMO GIRO!

Giro 20/21

  • 1) Holgado
  • 2) Dixon
  • 3) Munoz
  • 4) Gonzalez
  • 5) Guevara
  • 7) Vietti
  • 13) Moreira
  • 19) Arbolino

Giro 19/21

Holgado è irraggiungibile: quasi di tre secondi e mezzo di vantaggio su Munoz, che dà comunque spettacolo con i suoi traversi per difendersi da Dixon. Quarto Gonzalez, 7° Vietti. Long lap penalty per Moreira!

Giro 17/21

Gonzalez supera, finalmente, Guevara e sale al 4° posto in una gara dominata Holgado. Vietti è 7°, Arbolino 20°.

Giro 16/21

Holgado mantiene 1.5 su Munoz, poi un gruppone che comprende  anche Vietti. Canet è andato al centro medico per accertamenti.

Giro 14/21

  • 1) Holgado
  • 2) Munoz
  • 3) Dixon
  • 4) Guevara
  • 5) Gonzalez
  • 7)  Vietti
  • 11) Moreira
  • 21) Arbolino

Giro 12/21

Caduta per Canet: che botta per il suo Mondiale! Holgado sempre saldamente al comando, 5° Gonzalez. Vietti (8°) attaccato a Vejier. Moreira è 12°: gara complicatissima per il brasiliano.

Giro 11/21

Holgado guadagna ancora su Munoz, distante un secondo e mezzo. Terzo Dixon, 5° Gonzalez, 8° Vietti.

incidente!

Giro 9/21

Holgado allunga su Munoz: 7 decimi il gap. Vietti è sempre 8°. Bruttissima caduta per Salac, disarcionato da Navarro. Il pilota ceco è stato portato via in barella, ma è cosciente.

Giro 8/21

  • 1) Holgado
  • 2) Munoz
  • 3) Dixon
  • 4) Guevara
  • 5) Gonzalez
  • 8) Vietti
  • 9) Canet

Giro 7/21

Holgado ripreso da Munoz: ci aspetta un super duello! Gonzalez è 5°, Vietti sale all'8° posto. 

Giro 5/21

Holgado prosegue nella sua corsa solitaria, ma occhio a Munoz, secondo adesso e deciso ad attaccare anche il leader della gara dopo il sorpasso a Dixon. Vietti è 9°.

Giro 4/21

Holgado allunga ancora su Dixon, distante quasi un secondo. Penalizzato Canet per l'azione su Vietti: lo spagnolo, 2° nel Mondiale, dovrà cedere due posizioni. 

Giro 3/21

Holgado mantiene la prima posizione, inseguito a 6 decimi da Dixon e Munoz; Gonzalez, leader del Mondiale, è 5°. Vietti scivola in 12^posizione dopo un mezzo contatto con Canet.

Giro 2/21

  • 1) Holgado
  • 2) Dixon
  • 3) Guevara
  • 4) Munoz
  • 5) Gonzalez
  • 8) Vietti
  • 10) Canet

Giro 1/21

Holgado al comando, ma grande partenza di Gonzalez e Guevara. Benissimo anche Vietti (9°) che ha guadagnato 6 posizioni! Caduta di Sasaki. 

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA

LA GRIGLIA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2 (VIDEO)

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 15° Vietti
  • 24° Arbolino
statistiche

E la Kalex va per la 200^ vittoria in Moto2...

statistiche

VEIJER (3° in griglia)

Prima volta in 1^ fila in Moto2 per l'olandese.

(Statistiche a cura di Michele Merlino)

statistiche

DIXON (2° in griglia)

22^ prima fila (5^ quest'anno) per il britannico, che eguaglia Scott Redding al 9° posto di tutti i tempi in Moto2.

statistiche

Holgado è anche il 6° poleman della stagione (l'anno scorso ce ne furono 10).

Holgado
statistiche

A 20 anni, 4 mesi, 10 giorni Holgado è il 10° poleman più giovane (record Aldeguer: 16 anni 11 mesi 29 giorni, Argentina ’22).

statistiche

PRIMA POLE PER HOLGADO IN MOTO2

  • 63° poleman nella storia della Moto2
  • 21° poleman per la Spagna
  • 2^ prima fila in carriera

PRIMA FILA MOTO2: Holgado/Dixon/Veijer

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

Vai al contenuto

La lunghezza del rettilineo - oltre un chilometro - è una caratteristica molto importante di questo tracciato, considerando anche che la seconda parte è in discesa e nell'economia della gara potrebbe fare la differenza. 

LA PISTA

Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.

Layout del Montmelò

IL PRIMATO DEL DOTTORE

Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).

PILLOLE DI STORIA

Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125. 

IL CIRCUITO

Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1. Può accogliere fino a 104mila spettatori.

Circuito del Montmelò

Moto2 alle 12.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Alle 12.15 la gara di Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.