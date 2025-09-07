Sul circuito del Montmelò arriva la prima vittoria di Holgado, scattato in pole position e assoluto dominatore della gara. Sul podio anche Dixon e Munoz. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, che approfitta della caduta di Canet e di una gara complicata di Moreira per allungare in classifica. Vietti chiude 6° al termine di una splendida rimonta. Arbolino fuori dalla zona punti. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW