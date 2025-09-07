Moto2, GP Catalunya (Barcellona): vittoria di Holgado, 6° Vietti
Sul circuito del Montmelò arriva la prima vittoria di Holgado, scattato in pole position e assoluto dominatore della gara. Sul podio anche Dixon e Munoz. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, che approfitta della caduta di Canet e di una gara complicata di Moreira per allungare in classifica. Vietti chiude 6° al termine di una splendida rimonta. Arbolino fuori dalla zona punti. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
La nuova classifica del Mondiale
- Alonso e Holgado: due rookie vincitori nella stessa stagione per la prima volta dal 2022 (Lopez, Acosta).
Primo podio in Moto2 per Munoz
- 19 anni 4 mesi 10 giorni: 13° più giovane a podio
- 88° pilota a podio in Moto2
20° podio in Moto2 per Dixon (4° quest'anno)
Eguaglia Augusto Fernandez all’11° posto di tutti i tempi nella categoria.
200^ vittoria per la Kalex (13^ quest'anno)
I numeri del 'Pistolero'
- Prima vittoria in Moto2 per Holgado
- 61° vincitore in classe media
- 19° spagnolo a riuscirci
L'ordine d'arrivo
VITTORIA DI HOLGADO! 2° Dixon, 3° Munoz
Sul circuito del Montmelò arriva la prima vittoria del 'Pistolero', scattato in pole position e assoluto dominatore della gara. Sul podio anche Dixon e Munoz. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, che approfitta della caduta di Canet e di una gara complicata di Moreira per allungare in classifica. Vietti chiude 6° al termine di una splendida rimonta. Arbolino fuori dalla zona punti
ULTIMO GIRO!
Giro 20/21
- 1) Holgado
- 2) Dixon
- 3) Munoz
- 4) Gonzalez
- 5) Guevara
- 7) Vietti
- 13) Moreira
- 19) Arbolino
Giro 19/21
Holgado è irraggiungibile: quasi di tre secondi e mezzo di vantaggio su Munoz, che dà comunque spettacolo con i suoi traversi per difendersi da Dixon. Quarto Gonzalez, 7° Vietti. Long lap penalty per Moreira!
Giro 17/21
Gonzalez supera, finalmente, Guevara e sale al 4° posto in una gara dominata Holgado. Vietti è 7°, Arbolino 20°.
Giro 16/21
Holgado mantiene 1.5 su Munoz, poi un gruppone che comprende anche Vietti. Canet è andato al centro medico per accertamenti.
Giro 14/21
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Dixon
- 4) Guevara
- 5) Gonzalez
- 7) Vietti
- 11) Moreira
- 21) Arbolino
Giro 12/21
Caduta per Canet: che botta per il suo Mondiale! Holgado sempre saldamente al comando, 5° Gonzalez. Vietti (8°) attaccato a Vejier. Moreira è 12°: gara complicatissima per il brasiliano.
Giro 11/21
Holgado guadagna ancora su Munoz, distante un secondo e mezzo. Terzo Dixon, 5° Gonzalez, 8° Vietti.
Giro 9/21
Holgado allunga su Munoz: 7 decimi il gap. Vietti è sempre 8°. Bruttissima caduta per Salac, disarcionato da Navarro. Il pilota ceco è stato portato via in barella, ma è cosciente.
Giro 8/21
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Dixon
- 4) Guevara
- 5) Gonzalez
- 8) Vietti
- 9) Canet
Giro 7/21
Holgado ripreso da Munoz: ci aspetta un super duello! Gonzalez è 5°, Vietti sale all'8° posto.
Giro 5/21
Holgado prosegue nella sua corsa solitaria, ma occhio a Munoz, secondo adesso e deciso ad attaccare anche il leader della gara dopo il sorpasso a Dixon. Vietti è 9°.
Giro 4/21
Holgado allunga ancora su Dixon, distante quasi un secondo. Penalizzato Canet per l'azione su Vietti: lo spagnolo, 2° nel Mondiale, dovrà cedere due posizioni.
Giro 3/21
Holgado mantiene la prima posizione, inseguito a 6 decimi da Dixon e Munoz; Gonzalez, leader del Mondiale, è 5°. Vietti scivola in 12^posizione dopo un mezzo contatto con Canet.
Giro 2/21
- 1) Holgado
- 2) Dixon
- 3) Guevara
- 4) Munoz
- 5) Gonzalez
- 8) Vietti
- 10) Canet
Giro 1/21
Holgado al comando, ma grande partenza di Gonzalez e Guevara. Benissimo anche Vietti (9°) che ha guadagnato 6 posizioni! Caduta di Sasaki.
VIA ALLA GARA DI MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 15° Vietti
- 24° Arbolino
E la Kalex va per la 200^ vittoria in Moto2...
VEIJER (3° in griglia)
Prima volta in 1^ fila in Moto2 per l'olandese.
DIXON (2° in griglia)
22^ prima fila (5^ quest'anno) per il britannico, che eguaglia Scott Redding al 9° posto di tutti i tempi in Moto2.
Holgado è anche il 6° poleman della stagione (l'anno scorso ce ne furono 10).
A 20 anni, 4 mesi, 10 giorni Holgado è il 10° poleman più giovane (record Aldeguer: 16 anni 11 mesi 29 giorni, Argentina ’22).
PRIMA POLE PER HOLGADO IN MOTO2
- 63° poleman nella storia della Moto2
- 21° poleman per la Spagna
- 2^ prima fila in carriera
PRIMA FILA MOTO2: Holgado/Dixon/Veijer
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
La lunghezza del rettilineo - oltre un chilometro - è una caratteristica molto importante di questo tracciato, considerando anche che la seconda parte è in discesa e nell'economia della gara potrebbe fare la differenza.
LA PISTA
Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.
IL PRIMATO DEL DOTTORE
Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).
PILLOLE DI STORIA
Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.
IL CIRCUITO
Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1. Può accogliere fino a 104mila spettatori.
