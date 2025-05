A Le Mans arriva il terzo successo stagionale dello spagnolo, sempre più leader del Mondiale di Moto2 con 16 punti di vantaggio su Canet, terzo al traguardo alle spalle di un super Baltus. Vietti chiude in ottava posizione, ritiro per Arbolino, caduto al secondo giro. Alle 14 il gran finale con la top class: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP FRANCIA, LA GARA LIVE