Ultimo atto del weekend a Le Mans, con la MotoGP alle 14 in pista per la gara lunga, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul circuito Bugatti incombe la minaccia pioggia: il cielo è nuvoloso e le previsioni non sono clementi. Si partirà sul bagnato? Sarà flag to flag? Lo scopriremo tra poco. L'idolo di casa Quartararo scatta dalla pole davanti a Marc Marquez, vincitore della Sprint. Bagnaia, caduto ieri, è chiamato alla rimonta dalla 6^ posizione in griglia

GRIGLIA DI PARTENZA