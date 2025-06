Moreira trionfa in Olanda dopo una grande battaglia con Canet: è il primo brasiliano della storia a vincere in Moto2. Terzo Gonzalez, che rimane il leader del Mondiale. A punti Vietti e Arbolino. Alle 14 gran finale con la top class: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

