Ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 saranno impegnati nella gara lunga (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Fabio Quartararo scatterà dalla pole position, alle sue spalle in prima fila ci sono Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Marc Marquez, vincitore della Sprint Race, partirà dalla quarta casella in griglia. In Moto3 vittoria di Rueda, brutto incidente per Luca Lunetta: gamba rotta per l'italiano, è in ospedale. In Moto2 storico trionfo di Moreira

LA GRIGLIA DI PARTENZA