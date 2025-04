Manuel Gonzalez (Intact GP) conquista la pole position nelle qualifiche di Moto2 a Jerez e scatterà davanti a tutti in vista della gara. Al suo fianco torna in prima fila Albert Arenas (Gresini), secondo, mentre terzo è Senna Agius (Intact GP). Tra gli italiani, Vietti (Speed UP) partirà 12°, mentre Arbolino (Pramac) dalla 24^ casella. Il GP è LIVE su su Sky Sport e in streaming su NOW

GP JEREZ, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE