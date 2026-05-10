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Moto2, la diretta del GP Francia (Le Mans)

Pista asciutta ora a Le Mans dopo la pioggia della mattinata, ma la corsa è stata accorciata a 14 giri. Si riparte dopo la bandiera rossa per l'incidente di Navarro, portato al centro medico. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro Liveblog

LIVE

Giro 4/9

Guevara mantiene oltre un secondo su Gonzalez, Ortolà e Lopez. Vietti risale 8°, con un grande ritmo. Out Sasaki.

Giro 3/9

  • 1) Guevara
  • 2) Gonzalez
  • 3) Ortolà
  • 4) Lopez
  • 5) Alonso
  • 9) Vietti
  • 20) Arbolino

Giro 2/9

È il caos in pista. Munoz steso da Veijer. Long lap penalty per Vietti. Guevara sempre in testa.

Giro 1/9

Guevara sempre davanti, seguito da Alonso Lopez e Gonzalez. Vietti è 7°. Arbolino 20°. Out Balthus. 

RIPARTE LA GARA DI MOTO2!

Unico assente Navarro, ancora al centro medico

Nuovo giro di ricognizione in corso...

La gara è stata dichiarata asciutta

Holgado riparte senza parafango!

I meccanici non hanno avuto il tempo materiale per cambiarlo.

I piloti tornano in pista!

Navarro è stato portato al centro medico

Si lavora freneticamente per sistemare in tempo le moto

La gara dovrebbe ripartire tra 5 minuti: 9 giri da percorrere

I piloti rientrano ai box

BANDIERA ROSSA

La moto di Navarro è ancora in pista!

Giro 2/14

Guevara sempre al comando, Gonzalez scavalcato da Salac. Vietti  resta 5°, Arbolino scivola in ultima posizione. Caduta per Navarro.

Giro 1/14

Guevara mantiene la leadership, poi Gonzalez e Salac. Bella partenza di Vietti, salito in 5^ posizione. Arbolino è 11°. Brutta caduta per Holgado.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2 A LE MANS!

Giro di ricognizione in corso...

Splende il sole ora su Le Mans: cielo pazzissimo sulla Loira!

Tutti i piloti dovrebbero optare per le gomme slick

Non piove più a Le Mans: la pista è quasi completamente asciutta

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

Moto2, GP Spagna: highlights gara

Moto2, GP Spagna: highlights gara

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LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 9° Celestino Vietti
  • 15° Tony Arbolino
  • 28° Luca Lunetta
statistiche

SALAC (3° in griglia)

  • 4^ prima fila in Moto2 la prima da Indonesia 2023

Numeri a cura di Michele Merlino

Pista dichiarata bagnata: gara accorciata a 14 giri

statistiche

HOLGADO (2° in griglia)

9^ prima fila in Moto2 (3^ quest'anno): eguaglia Albert Arenas al 40° posto di tutti i tempi nella classe media.

statistiche

Guevara è il 5° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 6.

statistiche

I NUMERI DI GUEVARA

  • 1^ pole in Moto2
  • 66° poleman nella storia della Moto2
  • 22° poleman per la Spagna
  • 4^ prima fila in carriera
  • ⁠17^ pole Boscoscuro

Prima fila Moto2: Guevara/Holgado/Salac

Le caratteristiche del tracciato

La MotoGP riparte da Le Mans: l'analisi del circuito

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Il record di vittorie a Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo: 5 successi per il catalano in top class tra il 2009 e il 2016.

Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra. 

Layout pista di Le Mans

Motomondiale in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

Moto2 alle 12.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.