Moto2, la diretta del GP Francia (Le Mans)
Pista asciutta ora a Le Mans dopo la pioggia della mattinata, ma la corsa è stata accorciata a 14 giri. Si riparte dopo la bandiera rossa per l'incidente di Navarro, portato al centro medico. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro Liveblog
Giro 4/9
Guevara mantiene oltre un secondo su Gonzalez, Ortolà e Lopez. Vietti risale 8°, con un grande ritmo. Out Sasaki.
Giro 3/9
- 1) Guevara
- 2) Gonzalez
- 3) Ortolà
- 4) Lopez
- 5) Alonso
- 9) Vietti
- 20) Arbolino
Giro 2/9
È il caos in pista. Munoz steso da Veijer. Long lap penalty per Vietti. Guevara sempre in testa.
Giro 1/9
Guevara sempre davanti, seguito da Alonso Lopez e Gonzalez. Vietti è 7°. Arbolino 20°. Out Balthus.
RIPARTE LA GARA DI MOTO2!
Unico assente Navarro, ancora al centro medico
Nuovo giro di ricognizione in corso...
La gara è stata dichiarata asciutta
Holgado riparte senza parafango!
I meccanici non hanno avuto il tempo materiale per cambiarlo.
I piloti tornano in pista!
Navarro è stato portato al centro medico
Si lavora freneticamente per sistemare in tempo le moto
La gara dovrebbe ripartire tra 5 minuti: 9 giri da percorrere
I piloti rientrano ai box
BANDIERA ROSSA
La moto di Navarro è ancora in pista!
Giro 2/14
Guevara sempre al comando, Gonzalez scavalcato da Salac. Vietti resta 5°, Arbolino scivola in ultima posizione. Caduta per Navarro.
Giro 1/14
Guevara mantiene la leadership, poi Gonzalez e Salac. Bella partenza di Vietti, salito in 5^ posizione. Arbolino è 11°. Brutta caduta per Holgado.
Giro di ricognizione in corso...
Splende il sole ora su Le Mans: cielo pazzissimo sulla Loira!
Tutti i piloti dovrebbero optare per le gomme slick
Non piove più a Le Mans: la pista è quasi completamente asciutta
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 9° Celestino Vietti
- 15° Tony Arbolino
- 28° Luca Lunetta
SALAC (3° in griglia)
- 4^ prima fila in Moto2 la prima da Indonesia 2023
Numeri a cura di Michele Merlino
Pista dichiarata bagnata: gara accorciata a 14 giri
HOLGADO (2° in griglia)
9^ prima fila in Moto2 (3^ quest'anno): eguaglia Albert Arenas al 40° posto di tutti i tempi nella classe media.
Guevara è il 5° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 6.
I NUMERI DI GUEVARA
- 1^ pole in Moto2
- 66° poleman nella storia della Moto2
- 22° poleman per la Spagna
- 4^ prima fila in carriera
- 17^ pole Boscoscuro
Prima fila Moto2: Guevara/Holgado/Salac
Le caratteristiche del tracciato
La MotoGP riparte da Le Mans: l'analisi del circuitoVai al contenuto
Il record di vittorie a Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo: 5 successi per il catalano in top class tra il 2009 e il 2016.
Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra.
Motomondiale in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.
Moto2 alle 12.15 su Sky
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.