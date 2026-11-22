GP Portogallo
Fine
Qualifiche 2
- 1.S. Agius
- 2.D. Holgado
- 3.I. Guevara
GP Portogallo
Fine
Qualifiche 2
Moto2, la diretta del GP Portogallo (Portimao): Gonzalez e Guevara si giocano il Mondiale
Sul circuito di Portimao alle 12.15 scende in pista la Moto2 per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Gonzalez e Guevara, separati da 13,5 punti in classifica a due gare dalla fine. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In MotoGP, trionfo di un super Marco Bezzecchi, subito in fuga con la sua Aprilia dopo essere scattato dalla pole. In Moto2 vittoria di Diogo Moreira.
Le caratteristiche del tracciato
Una pista da montagne russe: l'analisi del circuito di PortimaoVai al contenuto
IL LAYOUT DI PORTIMAO
C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da 'montagne russe': ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.
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