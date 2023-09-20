Il Motomondiale sbarca a Portimao fino a domenica 22 novembre per il penultimo appuntamento stagionale e Marc Marquez al suo 2° match point per vincere il 10° titolo in carriera. Si parte giovedì alle 17 con la conferenza piloti, venerdì le Pre-qualifiche, sabato caccia alla pole dalle 11.50 e Sprint alle 16. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le curiosità sul tracciato portoghese

MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI