MotoGP in Portogallo: i segreti del circuito di Portimao, curva dopo curva
Il Motomondiale sbarca a Portimao fino a domenica 22 novembre per il penultimo appuntamento stagionale e Marc Marquez al suo 2° match point per vincere il 10° titolo in carriera. Si parte giovedì alle 17 con la conferenza piloti, venerdì le Pre-qualifiche, sabato caccia alla pole dalle 11.50 e Sprint alle 16. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le curiosità sul tracciato portoghese
- Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.
- C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da montagne russe: ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.
- Il record della pista sul rollercoaster portoghese appartiene a Marc Marquez, stabilito in sella alla Honda con la pole del 25 marzo 2023: 1:37.226 il tempo del catalano.
- Analizziamo il layout del circuito: già alla fine del rettilineo principale ecco un dosso e subito dopo la staccata della Curva 1.
- Dosso e Curva 1, cieca: è difficile tenere il posteriore attaccato al terreno, mentre è davvero facile andare dritti...
- Dopo la Curva 1 dentro in uno dei due rampini, si rallenta e si va in piega, cercando di uscire il più 'puliti' possibile.
- Siamo alla Curva 3: bisogna buttarsi su un lato, ancora in piega, su per la collina, cercare il punto giusto e...via!
- Giù per lo scollino, un'altra frenata cieca, finché non si arriva alla Curva 5: molto facile che spinga la gomma davanti, altrettanto facile perderla e cadere. La temperatura del disco sale a 530°.
- Ancora una frenata, prima di un dosso pazzesco alla Curva 8: fianco destro, di nuovo dall'altra parte, uscita cieca. L'imperativo ora è aprire il gas con la giusta 'cattiveria', insistendo sul lato sinistro della gomma.
- 9-10 da paura: non si riesce a vedere il punto di frenata!
- Difficilissimo trovare la giusta linea della curva a destra. Poi via, giù per un altro scollinamento: attenzione a caricare bene il peso per la 11, finché non si frena per il tornantino stretto.
- Curva 13: doppio punto di corda, decisi in staccata, peso sulla gomma davanti e taglio in ingresso per affrontare al meglio la prossima...
- Eccoci alla Curva 14, l'ultima variante di questa pista spettacolare: cieca e super veloce.
- L'anno scorso, trionfo di un super Marco Bezzecchi, subito in fuga con la sua Aprilia dopo essere scattato dalla pole. Sul podio anche Alex Marquez (vincitore della Sprint) e Pedro Acosta. In Moto3 successo di Maximo Quiles. In Moto2 vittoria di Diogo Moreira.
- Motomondiale dunque al penultimo atto della stagione, con Marc Marquez al suo 2° match point per chiudere i conti e vincere il 10° titolo in carriera. A Portimao si parte giovedì alle 17 con la conferenza stampa dei piloti, venerdì le Pre-qualifche, sabato caccia alla pole dalle 11.50 e Sprint Race alle 16. Domenica 22 novembre le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.