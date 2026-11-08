- 1.A. Escrig
- 2.M. Gonzalez
- 3.D. Holgado
Moto2, la diretta del GP Qatar (Lusail): Gonzalez e Guevara si giocano il Mondiale
Sul circuito di Lusail alle 15.15 scende in pista la Moto2 per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Gonzalez e Guevara: separati soltanto da 3,5 punti in classifica a tre gare dalla fine ed entrambi penalizzati di tre posizioni in griglia in Qatar. Alle 17 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
IL LAYOUT DI LUSAIL
Il rettilineo di partenza/arrivo è lungo 1.068 metri.
La pista
Il circuito è lungo 5,38 km e largo 12 metri, con 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra.
Nuovo look per il circuito dal 2023 grazie ai notevoli lavori di ammodernamento con le tecnologie più innovative. Tribune rinnovate, fanzone e aree VIP più ampie e pista riasfaltata (ma il layout è rimasto lo stesso). Box più grandi per i team e un nuovo media centre, progettati dall'architetto tedesco Hermann Tilke.
GP STORY
Il Lusail International Circuit è situato a 23 km da Doha, la capitale del Qatar. Il tracciato, costruito in un anno, è costato 58 milioni di dollari, richiedendo l'impiego di quasi 1000 addetti per permettere l'inaugurazione del Gran Premio il 2 ottobre del 2004. È circondato da zone di verde sintetico studiate per impedire alla sabbia del deserto circostante di invadere la pista.
Moto2 alle 15.15 su Sky Sport e NOW
Le emozioni di questo pomeriggio sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto a Lusail per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Manu Gonzalez e Izan Guevara, separati soltanto da 3,5 punti in classifica. Gara di Moto2 alle 15.15, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.