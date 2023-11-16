Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

MotoGP in Qatar: storia e caratteristiche del circuito di Lusail

MOTOMONDIALE fotogallery
20 foto

Andiamo a scoprire tutti i dettagli del circuito di Lusail che, dal 6 all'8 novembre, ospiterà il terz'ultimo appuntamento del Motomondiale, con il primo match point Mondiale per Marc Marquez. Si parte giovedì alle 18 con la conferenza stampa dei piloti, sabato le qualifiche alle 13 e Sprint alle 16.55. Domenica la gara lunga alle 17, preceduta da Moto3 (14) e Moto2 (15.15). Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Gresini, Aldeguer torna in Qatar accanto a Lecuona

MotoGp

Gresini ha confermato che Aldeguer tornerà a Lusail, con Lecuona al posto di Alex Marquez...

11 foto

MotoGP Qatar: match point Marquez, dubbio Martin

6-8 novembre

La MotoGP non si ferma e dopo la Malesia fa tappa in Qatar per l'ultimo GP prima del rush finale...

23 foto

Marquez fa 106: i più vincenti nel Mondiale

106 successi

Marc Marquez vince a Sepang e conquista la 106^ vittoria in carriera, l'80^ in top-class. Di...

20 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP Malesia

MotoGp

Marc Marquez vince la gara lunga in Malesia e porta a 44 i punti di vantaggio su Jorge Martin,...

28 foto

MotoGP, gran finale a Sepang: gara alle 8 su Sky

gp malesia

Alex Marquez partirà ancora dalla pole nella gara lunga delle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming...

26 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Domenicali: "Marquez e la squadra ci hanno ceduto"

    ducati

    "La stagione è partita male, ma Marquez e la squadra ci hanno sempre creduto". Così l'Ad di...

    Martin riprova: "Capirò fin dove potrò spingermi"

    gp qatar

    Lo spagnolo proverà di nuovo a tornare in pista a Lusail: "Sono rientrato in Spagna per...

    Qatar, match point Marquez: Sprint e gara alle 17

    GUIDA SU SKY

    MotoGP in Qatar per il terzultimo appuntamento della stagione, da seguire fino a domenica 8...