Motomondiale in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione e il primo match point mondiale per Bagnaia. Sabato qualifiche alle 13:40 e Sprint alle 18. Domenica le gare delle tre classi: Moto3 alle 15, Moto2 alle 16:15, top class alle 18, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Andiamo a scoprire 'segreti' e curiosità del tracciato