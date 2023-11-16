Andiamo a scoprire tutti i dettagli del circuito di Lusail che, dal 6 all'8 novembre, ospiterà il terz'ultimo appuntamento del Motomondiale, con il primo match point Mondiale per Marc Marquez. Si parte giovedì alle 18 con la conferenza stampa dei piloti, sabato le qualifiche alle 13 e Sprint alle 16.55. Domenica la gara lunga alle 17, preceduta da Moto3 (14) e Moto2 (15.15). Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW