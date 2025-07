In collegamento nel pre gara di Moto3 sul Sachsenring su Sky Sport, Luca Lunetta - che non potrà prendere parte al Gran Premio in seguito all'operazione alla gamba dopo l'infortunio in Olanda - ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni: "Sto benissimo, il recupero sta andando secondo i piani. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino. Ormai non ho più dolore alla gamba, faccio fisioterapia tutti i giorni. Non mi posso lamentare, sarà solo un periodo un po' difficile nel guardare tutti gli altri dal divano. Tornerò più forte. RIentro? Voglio prendermela con calma, vedendo di settimana in settimana le sensazioni che ho alla gamba. L'obiettivo realista sarà dopo la pausa estiva".