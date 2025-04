Tutto è pronto per il GP di Spagna a Jerez della Moto3. Dalla pole position scatterà José Antonio Rueda (Ktm Ajo), con al suo fianco Joel Kelso (Level Up MTA) e il leader del Mondiale Angel Piqueras (MT Helmets MSI). Guido Pini il primo degli italiani in griglia (11°) con Luca Lunetta subito alle sue spalle. Tanti gli italiani costretti alla rimonta. Il GP è LIVE su su Sky Sport e in streaming su NOW

