La MotoGP si avvicina al grande finale di stagione, con in programma le ultime due gare: Portogallo e Valencia. Ancora in gioco il titolo costruttori, con la volata tra Ducati e Aprilia, divise da appena 8 punti. Ecco la classifica aggiornata dopo il GP del Qatar. La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS GP QATAR - MARQUEZ CAMPIONE IN PORTOGALLO SE...