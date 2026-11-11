MotoGP, classifica costruttori 2026 a 2 gare dalla fine: è duello Ducati-Aprilia
La MotoGP si avvicina al grande finale di stagione, con in programma le ultime due gare: Portogallo e Valencia. Ancora in gioco il titolo costruttori, con la volata tra Ducati e Aprilia, divise da appena 8 punti. Ecco la classifica aggiornata dopo il GP del Qatar. La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre, live su Sky Sport e in streaming su NOW
- 569 punti
- 561 punti
- 363 punti
- 190 punti
- 105 punti
- Aprilia Racing – 728 punti
- Ducati Lenovo Team – 604 punti
- SuperFile Trackhouse MotoGP Team – 552 punti
- Red Bull KTM Factory Racing – 427 punti
- Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 352 punti
- BK8 Gresini Racing MotoGP – 344 punti
- Red Bull KTM Tech3 – 169 punti
- Honda HRC – 158 punti
- LCR Honda – 141 punti
- Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 108 punti
- Prima Pramac Yamaha MotoGP – 49 punti