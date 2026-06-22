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MotoGP, oggi i test sulle 850: nel 2027 cambia regolamento per moto e piloti. Le novità

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Oggi i test privati a Brno: alcuni piloti ufficiali, oltre ai collaudatori, scenderanno in pista per provare i nuovi prototipi in vista della rivoluzione regolamentare del 2027. Tra le novità principali, oltre al cambio di gomme (Pirelli sostituirà come fornitore unico Michelin) la riduzione della cilindrata da 1000cc a 850cc, il divieto di usare gli abbassatori e l'utilizzo di un carburante sostenibile al 100%. Vediamo nel dettaglio come saranno le nuove moto

I PILOTI IMPEGNATI NEL TEST DI BRNO

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