MotoGP, oggi i test sulle 850: nel 2027 cambia regolamento per moto e piloti. Le novità
Oggi i test privati a Brno: alcuni piloti ufficiali, oltre ai collaudatori, scenderanno in pista per provare i nuovi prototipi in vista della rivoluzione regolamentare del 2027. Tra le novità principali, oltre al cambio di gomme (Pirelli sostituirà come fornitore unico Michelin) la riduzione della cilindrata da 1000cc a 850cc, il divieto di usare gli abbassatori e l'utilizzo di un carburante sostenibile al 100%. Vediamo nel dettaglio come saranno le nuove moto
- Saranno diversi i piloti impegnati questo lunedì in Repubblica Ceca per testare i nuovi prototipi 850 in chiave 2027. Di seguito tutto quello che c'è sapere sul nuovo regolamento che rivoluzionerà la MotoGP dall'anno prossimo.
- Partiamo dalle gomme, secondo molti piloti il cambiamento più importante e significativo: come risaputo il fornitore unico a partire dal 2027 sarà Pirelli, che andrà a sostituire Michelin. In grafica le specifiche che saranno provate nel test di Brno
- Dal 2027 la cilindrata del motore in MotoGP verrà ridotta da 1000cc a 850cc (nella foto la primissima immagine del prototipo Honda postato su Instagram da Aleix Espargaro lo scorso aprile)
- L'alesaggio massimo del cilindro si ridurrà da 81 mm a 75 mm
- I motori rimarranno solo a 4 tempi, con 4 cilindri
- I costruttori che hanno corso nel 2026 inizieranno la stagione 2027 nel rank B. Le classifiche saranno riviste a metà stagione nel 2027, basandosi solo sulla prima parte dei risultati del 2027 (i risultati del 2026, prima delle modifiche al regolamento, non saranno conteggiati)
- Il normale sistema di classificazione riprenderà alla fine del 2027. Tutti i costruttori che non hanno corso nel 2026 inizieranno la stagione 2027 nel rank D. Anche le loro classifiche saranno riviste a metà stagione nel 2027, in base alla prima metà della stagione 2027
- Il numero di motori a disposizione di ciascun pilota con contratto a tempo indeterminato si ridurrà a 6 motori per stagione (fino a 20 gare), oppure 7 motori per stagione nel caso di 21 o 22 gare in calendario
- I costruttori inseriti nel rank D delle concessioni potranno utilizzare due motori aggiuntivi per pilota a stagione.
- I dati GPS di tutti i piloti saranno messi a disposizione di tutte le squadre alla fine di ogni sessione
- Nella classe MotoGP il numero totale di rapporti del cambio (coppie di marce) consentiti si ridurrà a 16, più 4 diversi rapporti complessivi per la trasmissione primaria, per ogni stagione
- Il peso minimo della moto nella classe MotoGP sarà di 153 kg
- Non saranno ammessi dispositivi di alcun tipo per l'altezza della moto, compresi i dispositivi "holeshot" attivati esclusivamente per la partenza della gara. Quest'ultimi, per ragioni di sicurezza, potrebbero già essere eliminati nella stagione in corso
- La capacità del serbatoio del carburante sarà ridotta da 22 a 20 litri per il Gran Premio della domenica e sarà consentito un massimo di 11 litri per la Sprint
- Inoltre, dal 2027 è confermato l'utilizzo di carburante 100% di origine non derivante dalla raffinazione del petrolio
- La larghezza massima consentita della parte alta della carenatura anteriore "Aero Body" si ridurrà da 600 mm a 550 mm
- L'altezza massima della parte posteriore si ridurrà da 1.250 mm a 1.150 mm
- Il punto più avanzato della carenatura anteriore (naso) sarà spostato indietro di 50 mm
- Si restringerà anche la rastremazione posteriore delle appendici aerodinamiche della carenatura anteriore
- La parte posteriore della moto (qualsiasi parte aerodinamica dietro il pilota) deve essere omologata come parte dell'Aero Body
- I costruttori potranno effettuare un aggiornamento per stagione